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  • Тренер «Динамо» назвал дерьмом результат матча с «Балтикой»

Тренер «Динамо» назвал дерьмом результат матча с «Балтикой»

Сегодня, 08:48
10

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение от «Балтики» (1:2) во 2-м туре РПЛ.

– Команда набрала одно очко и забила один гол в двух матчах. Как собираетесь придавать уверенность футболистам в своих силах перед непростыми играми на следующей неделе?

– Нам надо продолжать работать над нашими принципами игры. Сегодня результат дерьмо [тренер на пресс-конференции сказал today result is shit], но в нашей игре все же было много хороших моментов.

Мы провели отличную предсезонку и ожидали, что наберем в стартовых турах больше очков, но так бывает в футболе. Теперь нам придется исправлять эту ситуацию, и я на сто процентов верю в нашу команду и наших игроков.

– Часто говорят о несовместимости на поле Константина Тюкавина и Ивана Сергеева. Насколько вы считаете целесообразным их появление вдвоем?

– Сегодня я бы не стал заострять внимание на схеме. Сегодня Ваня вышел на место вингера – второго нападающего, играющего между линиями. И после его выхода у нас было много хороших моментов.

– От «Динамо» большие ожидания, учитывая то, как команда играла в ваш первый приход. Чего пока больше не хватает команде – времени или новичков?

– Я понимаю, что все сравнивают тот период с сегодняшним днем, но мне кажется, что это не совсем правильно. Мы провели всего две официальные встречи, и, конечно, нам надо улучшать разные компоненты.

Да, во втором тайме матча с «Крыльями» мы не показали свою игру, но сегодня мы увидели много хороших моментов в плане того, как мы хотим играть. У нас самих были большие ожидания от старта чемпионата после такой предсезонки, и мы разочарованы результатами, но мы должны продолжать строить свою игру и усердно трудиться каждый день.

  • Голы у «Балтики» забили Николай Титков на 57-й минуте и Брайан Хиль на 74-й с пенальти. У «Динамо» отличился Артур Гомес на 76-й.
  • «Динамо» объявило о назначении Сандро Шварца на пост главного тренера команды 22 мая. Он заменил Ролана Гусева.
  • Немецкий специалист ранее работал с бело-голубыми с октября 2020 года по май 2022-го.

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Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига Динамо Балтика Шварц Сандро
Комментарии (10)
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АЛЕКС 58
1785650509
Может сам тренер д.е.рьмовый!?
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Александр.Т.
1785651620
Такими темпами скоро Гусева позовут обратно замещать тренера)
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Иван Петров 1986
1785651745
У Гусево не хуже было, но он и подешевле был.
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ТяжелаяАртиллерия
1785653374
Тюкавин, почти чемпион.)))
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VVM1964
1785655313
Ну а что тут скажешь ? "Если выглядит как утка (******), крякает как утка, ходит как утка, то это и есть - ******" !🤣
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