Тренер «Динамо» назвал дерьмом результат матча с «Балтикой»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение от «Балтики» (1:2) во 2-м туре РПЛ.

– Команда набрала одно очко и забила один гол в двух матчах. Как собираетесь придавать уверенность футболистам в своих силах перед непростыми играми на следующей неделе?

– Нам надо продолжать работать над нашими принципами игры. Сегодня результат дерьмо [тренер на пресс-конференции сказал today result is shit], но в нашей игре все же было много хороших моментов.

Мы провели отличную предсезонку и ожидали, что наберем в стартовых турах больше очков, но так бывает в футболе. Теперь нам придется исправлять эту ситуацию, и я на сто процентов верю в нашу команду и наших игроков.

– Часто говорят о несовместимости на поле Константина Тюкавина и Ивана Сергеева. Насколько вы считаете целесообразным их появление вдвоем?

– Сегодня я бы не стал заострять внимание на схеме. Сегодня Ваня вышел на место вингера – второго нападающего, играющего между линиями. И после его выхода у нас было много хороших моментов.

– От «Динамо» большие ожидания, учитывая то, как команда играла в ваш первый приход. Чего пока больше не хватает команде – времени или новичков?

– Я понимаю, что все сравнивают тот период с сегодняшним днем, но мне кажется, что это не совсем правильно. Мы провели всего две официальные встречи, и, конечно, нам надо улучшать разные компоненты.

Да, во втором тайме матча с «Крыльями» мы не показали свою игру, но сегодня мы увидели много хороших моментов в плане того, как мы хотим играть. У нас самих были большие ожидания от старта чемпионата после такой предсезонки, и мы разочарованы результатами, но мы должны продолжать строить свою игру и усердно трудиться каждый день.