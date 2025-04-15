Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
РПЛ 2026/2027
Команды
Динамо
Артур Гомес
€ 3 млн
Артур Гомес
Динамо
3 июля 1998 (28)
#11 | Нападающий
174 см
Бразилия
Статистика
Новости
Трансферы
Бразильский клуб интересуется Гомесом из «Динамо»
24 июня
Символическая сборная 24-го тура РПЛ по версии Радимова
15 апреля
Динамовец Гомес назвал одноклубника, который дважды один наряд не надевает
5 марта
Динамовец Гомес: «Карпин – великий тренер, но в его штабе был проблемный человек»
2 марта
4
В «Динамо» назвали сроки восстановления игрока, порвавшего ахилл
2025.04.15 12:50
Игрок «Динамо» получил разрыв ахилла и пропустит до 8 месяцев
2025.04.12 20:38
Видео
Объявлен автор лучшего гола марта в РПЛ
2025.04.11 12:24
2
Личка обвинил трех игроков «Динамо» в наплевательском отношении
2024.12.03 22:44
8
Видео
Одна из самых красивых спортсменок России снялась в ролике с динамовскими бразильцами
2024.11.28 17:52
2
Степашин оценил трансферы «Динамо»
2024.10.30 10:26
1
Динамовец Артур назвал одноклубника, который учит его русскому языку
2024.10.17 22:44
ЭСК принял решения по эпизодам с Торменой и Черниковым в матче «Краснодар» – «Зенит»
2024.10.04 12:19
8
Видео
Гомес извинился перед Пальцевым за удар в пах
2024.10.01 08:15
Видео
Газизов – о судейских решениях в РПЛ: «Скоро голову кому-то отрубят и скажут: «Ой, случайно получилось»
2024.09.30 17:31
3
Новичок «Динамо» Артур: «Главное – забить «Спартаку»
2024.09.10 18:31
11
Личка оценил дебют Артура за «Динамо»
2024.09.09 00:12
1
Видео
Новичок «Динамо» Артур с трудом выговорил название «Ахмата»
2024.09.08 11:59
3
Фото
«Динамо» купило Артура за 5 миллионов
2024.09.07 17:25
7
«Динамо» усилится экс-вингером «Спортинга»
2024.09.04 18:32
5
«Динамо» купит бразильца за 5 миллионов
2024.08.30 18:57
5
«Динамо» заинтересовано в вингерах «Крузейро» и сборной Ирана
2024.08.21 08:22
Главные новости
Канчельскис пройдет стажировку в клубе Серии A у экс-тренера «Спартака»»
09:57
Карпин – Батракову: «Как дела, турок?»
09:44
1
Роналду грозит дисквалификация
09:34
1
Сафонов оценил шансы российских клубов на победу в Лиге чемпионов
09:10
Орлов оценил международную славу «Зенита»
08:57
4
Тренер Португалии раскрыл, что он обещал Роналду
08:48
Товарищеский матч. Аргентина с игроком «Зенита» разгромила Боливию
08:19
1
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
4
Видео
Роналду больше не сыграет за Португалию
00:10
6
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+