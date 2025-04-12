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  • Игрок «Динамо» получил разрыв ахилла и пропустит до 8 месяцев

Игрок «Динамо» получил разрыв ахилла и пропустит до 8 месяцев

Сегодня, 20:38
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Спортивный врач Никита Карлицкий рассказал о ходе будущего восстановления нападающего «Динамо» Артура Гомеса.

Глава совета директоров московского клуба Дмитрий Гафин сообщил, что, согласно предварительной информации от врача команды, бразилец порвал ахилл в матче 24-го тура РПЛ с «Пари НН» (1:1).

«Если говорят, что порвал, значит, порвал. Без операции никак не обойтись. Если был надрыв, то еще можно было бы обсудить. Но у ахилла две ножки, если одна из них рвется, то, конечно, рекомендовано, особенно футболисту, оперировать ее, если горизонтальный разрыв.

Есть два вида операции: через прокол и открытый. Я сторонник открытой операции, потому что меньше рецидив, лучше все сшивается и быстрее заживает.

Это самая тяжелая по восстановлению травма. Средний срок восстановления от 6 до 8 месяцев. Восемь – это максимальный срок, шесть – если рискнут. Обычно рекомендовано для спортсменов 8 месяцев на адаптацию. От многих нюансов зависит.

Из этого срока профессиональный спортсмен 4–5 месяцев восстанавливается, у него все заживает. Потом идет этап реадаптации, потому что ахилл становится либо чуть длиннее, либо чуть короче. Не сильно, но это очень чувствуется для профессионального спортсмена, который занимается бегом.

Ему нужен этап реадаптации. Естественно, ахилл становится более жестким, менее эластичным. Этот этап реадаптации занимает до 8 месяцев. В среднем это 7–8 месяцев хорошей, правильной реабилитации до выхода в общую группу. Имеется в виду до выхода на поле, и что он может отыграть матч», – сказал Карлицкий.

  • Гомеса заменили на 55-й минуте матча и унесли на носилках в подтрибунное помещение.
  • 26-летний вингер провел в этом сезоне за «Динамо» 21 игру, забил 4 гола, отдал 3 передачи.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Пари НН Гомес Артур
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1744481189
Длительный "отпуск" с выездом на Родину.ВСем травмированным здоровья и скорейшего восстановления.
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