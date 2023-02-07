Артур Гомес - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Артур
|Фамилия
|Гомес
|Команда
|Спортинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 июля 1998 (24 года)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Артур
|Фамилия
|Гомес
|Команда
|Спортинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 июля 1998 (24 года)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Портимоненси
|0:1
|Спортинг
|Португалия. Примейра, 23 тур
|27.02.2023
|77' - 90'
|Спортинг
|2:0
|Эшторил
|Португалия. Примейра, 22 тур
|23.02.2023
|1' - 65'
|Мидтьюлланд
|0:4
|Спортинг
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|20.02.2023
|71' - 90'
|Шавиш
|2:3
|Спортинг
|Португалия. Примейра, 21 тур
|16.02.2023
|1' - 65'
|Спортинг
|1:1
|Мидтьюлланд
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|12.02.2023
|70' - 90'
|Спортинг
|1:2
|Порту
|Португалия. Примейра, 20 тур
|07.02.2023
|55' - 90'
|Риу Аве
|0:1
|Спортинг
|Португалия. Примейра, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спортинг
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|1' -65'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:4
|Спортинг (Лиссабон)
|16.02.2023
|1' -65'
|Спортинг (Лиссабон)
|1:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)