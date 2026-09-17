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Динамо
Артур Гомес
Статистика
€ 3 млн
Артур Гомес - статистика
Динамо
3 июля 1998 (28)
#11 | Нападающий
174 см
Бразилия
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Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
0 : 3
17.09.2026
Динамо
1' - 46'
8'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Динамо
1 : 0
12.09.2026
Оренбург
1' - 68'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Динамо
2 : 1
06.09.2026
Спартак
1' - 77'
34'
Статистика по турнирам
Зимний кубок РПЛ 2026
Россия. Премьер-лига 2026/2027
Зимний кубок РПЛ 2025
Россия. Кубок 2025/2026
Россия. Премьер-лига 2025/2026
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Португалия. Примейра 2022/2023
Португалия. Примейра 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Динамо
1 : 0
10.02.2026
Краснодар
77' - 90'
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