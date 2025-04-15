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В «Динамо» назвали сроки восстановления Гомеса

Сегодня, 12:50

Врач «Динамо» Александр Родионов объяснил, почему вингера «Динамо» Артура Гомеса прооперировали в московской ГКБ имени Юдина, а не в европейской клинике, и назвал сроки восстановления бразильца.

«На 54‑й минуте матча с «Пари НН» Артур Гомес получил повреждение и был заменен. По первому диагностическому тесту [тесту Томпсона] было понятно, что очень сильно повреждено ахиллово сухожилие левой голени.

После подтверждения диагноза с помощью МРТ в Москве мы связались с рядом европейских хирургов в Финляндии и Германии, и они подтвердили, что необходимо оперативное вмешательство.

Теперь нас ждeт трудный и интересный период возвращения Артура Гомеса в строй. Минимальный срок восстановления в данном случае составляет 6–8 месяцев.

Разрыв ахиллова сухожилия был не совсем классический, а на уровне мышечно‑сухожильного перехода, также образовалась субфасциальная гематома. Мы понимали: счeт времени идет чуть ли не на минуты, и любая затяжка может оказаться критичной.

Так как с нами всегда находится на связи ведущий российский хирург Владимир Викторович Сластинин, ранее уже оперировавший нашего игрока с тотальным повреждением сухожилия четырехглавой мышцы бедра [в итоге игрок восстановился раньше срока], было принято максимально рациональное решение – госпитализировать игрока в ГКБ имени Юдина.

Доктор Сластинин выполнил операцию по восстановлению целостности сухожилия нашему игроку», – сказал Родионов.

  • Гомес перенес операцию после разрыва левого ахиллова сухожилия.
  • 26-летний вингер провел в этом сезоне за «Динамо» 21 игру, забил 4 гола, отдал 3 передачи.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Пари НН Гомес Артур
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