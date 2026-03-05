Динамовец Гомес назвал одноклубника, который дважды один наряд не надевает

Вингер «Динамо» Артур Гомес ответил на вопросы о стильности главного тренера Ролана Гусева и партнеров по команде.
– На матче с «Крыльями» Ролан Гусев всех поразил своим модным видом – черное пальто, шарф, пиджак. Как вам его новый стиль?
– Когда он пришeл на установку, я был очень удивлeн (смеeтся). Но выглядел он отлично, ему очень идeт этот пиджак. Не знаю, будет ли он продолжать так одеваться, но вкус у него хороший.
– Кто вообще самый стильный в команде?
– Безусловно это я! Есть и другие игроки, кто хорошо одевается, например, Бителло, Муми [Нгамале], который вообще, кажется, два раза один и тот же наряд не надевает.
Есть и те, для кого стиль – слово чуждое, но я не буду называть фамилии (смеeтся).
– Сами подбираете себе наряд или жена помогает?
– У нас с женой похожий вкус, она тоже следит за модой и может дать мне совет, но вообще я сам решаю, что надевать.
- Гомес выступает за «Динамо» с сентября 2024 года.
- Его выкупили у «Крузейро» за 5 миллионов евро.
- Статистика нападающего в составе бело-голубых: 4 гола и 3 ассиста в 22 матчах.
- Он пропустил почти 10 месяцев из-за разрыва ахиллова сухожилия.