  • Главная
  • Новости
  • Динамовец Гомес назвал одноклубника, который дважды один наряд не надевает

Динамовец Гомес назвал одноклубника, который дважды один наряд не надевает

5 марта, 18:33

Вингер «Динамо» Артур Гомес ответил на вопросы о стильности главного тренера Ролана Гусева и партнеров по команде.

– На матче с «Крыльями» Ролан Гусев всех поразил своим модным видом – черное пальто, шарф, пиджак. Как вам его новый стиль?

– Когда он пришeл на установку, я был очень удивлeн (смеeтся). Но выглядел он отлично, ему очень идeт этот пиджак. Не знаю, будет ли он продолжать так одеваться, но вкус у него хороший.

– Кто вообще самый стильный в команде?

– Безусловно это я! Есть и другие игроки, кто хорошо одевается, например, Бителло, Муми [Нгамале], который вообще, кажется, два раза один и тот же наряд не надевает.

Есть и те, для кого стиль – слово чуждое, но я не буду называть фамилии (смеeтся).

– Сами подбираете себе наряд или жена помогает?

– У нас с женой похожий вкус, она тоже следит за модой и может дать мне совет, но вообще я сам решаю, что надевать.

  • Гомес выступает за «Динамо» с сентября 2024 года.
  • Его выкупили у «Крузейро» за 5 миллионов евро.
  • Статистика нападающего в составе бело-голубых: 4 гола и 3 ассиста в 22 матчах.
  • Он пропустил почти 10 месяцев из-за разрыва ахиллова сухожилия.

Источник: сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Гомес Артур
Комментарии (0)
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
