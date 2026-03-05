Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Реакция ЦСКА на обвинения в расизме после матча с «Краснодаром»

Реакция ЦСКА на обвинения в расизме после матча с «Краснодаром»

5 марта, 18:48
14

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сделал заявление в связи с расистским скандалом по итогам кубковой игры с «Краснодаром».

– Что вам известно о ситуации и какова позиция клуба?

– Мы были шокированы, когда стали появляться высказывания футболистов «Краснодара». Первое и самое важное, профессиональный футбольный клуб ЦСКА отвергает и осуждает любые проявления расизма.

Вы знаете историю ЦСКА, в том числе и сегодняшнюю: в матче с «Краснодаром» с капитанской повязкой вышел любимый всеми Мойзес. Поэтому говорить о проявлениях расизма в ЦСКА просто невозможно.

При этом само обвинение очень серьезно, и мы моментально запустили внутреннее расследование. Будем поднимать все камеры, любого рода видеозаписи. Допускаем, что единственное пересечение трибуны с Кордобой во втором тайме происходило на угловых.

Если речь вообще о Кордобе, мы можем пока только догадываться, о чем говорили представители «Краснодара». Если мы обнаружим факт каких-то расистских выкриков, то мы, безусловно, накажем тех, кто выкрикивал, по всей строгости.

При этом важно понимать, что футболиста Джона Кордобу мы знаем не первый год в РПЛ, и знаем его как очень большого игрока, но также и как большого мастера провокаций.

Нам жаль, что вновь после матча с «Краснодаром» мы обсуждаем не классный футбол, который в большей степени продемонстрировала наша команда, а сваливаемся к подобного рода обсуждениям.

На сегодняшний день у нас нет никаких доказательств проявления расизма. Кордоба сказал об этом одному футболисту, тот другому, далее начальнику команды, и комиссар был обязан внести это в протокол. И мы, конечно будем разбираться в данном вопросе.

– Вы сказали об отсутствии системных проявлений расизма. Были одиночные?

– На матче присутствовало 20 тысяч болельщиков, кто и что каждый из них крикнул или сказал знать, увы, пока не можем. Но, повторюсь, расследование запущено.

Что мы можем сделать на скорую руку – опросить тех, кто был на трибуне, а также работников, кто были рядом. Изучаем имеющиеся видеозаписи. Пока мы нашли только эпизоды, которые можно трактовать как провокации со стороны Кордобы и Батчи.

И жаль, что никто не сказал конкретики: что именно услышал Кордоба? Было бы больше помощи в том, чтобы разобраться. Что это было – какой-то дурак ухал или сказал слово negro?

Никто не может сказать, что действительно было. Конкретика помогла бы разобраться и наказать виновных, если это имело место быть.

– Есть аналогия с воронежской историей, по итогам которой наказали «Факел» за расистское уханье Венделу. И главным доказательством были видео из-за ворот. А на камерах со стадиона не было звука. Есть ли звук с камер ЦСКА?

– Думаю, что большинство технических камер не имеют звука. Но мы проверим. Мы также проверим любые видео, которые снимались для производства контента.

  • Команды встречались в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
  • Армейцы добыли волевую победу со счетом 3:1, трижды забив после перерыва.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • Ответная игра на «Ozon Арене» состоится 17 марта.

Еще по теме:
Гонду честно ответил, почему мало играл в «Зените» 2
Генич выделил главное качество ЦСКА 2
Где смотреть матч ЦСКА – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 8 марта 2026
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Краснодар ЦСКА
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1772726332
Черножопые уже достали раздувать тему, на цвете своей кожи, как можно обижаться на то, что ты черный и тебя называют черный?
Ответить
Император 1
1772726427
Смысл этих ноющих коров слушать
Ответить
Главные новости
ВидеоШнякин: «Пенальти назначены по делу, кривоногость исполнителей – это проблемы «Зенита»
15:24
2
Реакция Бубнова на поражение «Зенита»: «Второго пенальти не было»
15:00
2
Семак объяснил поражение от «Оренбурга»
14:45
20
ФотоИгрок «Оренбурга» показал жест пересчета купюр после второго пенальти в пользу «Зенита»
14:30
14
Обзор матча «Оренбург» – «Зенит»: голы и лучшие моменты (Видео)
14:00
6
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти
14:00
111
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
10
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
4
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
19
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
5
Все новости
Все новости
Тюкавин ответил, почему его назначили капитаном «Динамо» на дерби со «Спартаком»
02:00
Шалимов высказался о поведении Соболева
Вчера, 23:17
1
Сычев вступился за критикуемого спартаковца Максименко
Вчера, 16:21
1
Черданцев оценил степень вины Максименко в 2:5 «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 13:59
9
«Задолбали уже»: Ловчев пояснил, что ему не нравится в Кубке России
Вчера, 13:15
2
Новосельцев: «Спартак» ударили по пятачку»
Вчера, 12:23
2
ВидеоМор заявил, что в 90-е спартаковца Джику избили бы
Вчера, 12:07
2
Гаджиев знает, как «Спартаку» смыть позор после 2:5 от «Динамо»
Вчера, 11:19
2
Павлюченко резко высказался о «Спартаке» после 2:5 в дерби
Вчера, 09:17
5
Ловчев выделил «бездарнейшую» линию в «Спартаке»
Вчера, 08:28
2
В ЦСКА объяснили, зачем опубликовали разгромленную «Краснодаром» раздевалку
Вчера, 08:18
1
Генич осудил поступок ЦСКА
6 марта
14
Руководство ЦСКА и «Краснодара» пообщалось на тему расизма
6 марта
1
Попов ответил, стоит ли «Спартаку» увольнять Карседо после 2:5 от «Динамо»
6 марта
4
«Пусть валит в Америку, ему там покажут расизм»: Байдачный – о Кордобе
6 марта
5
Попов: «Если бы в России был расизм, все афроамериканцы были бы рабами и подметали улицы»
6 марта
1
Эмоции Ловчева после 2:5 «Спартака» от «Динамо»
6 марта
11
«Это для вас»: Тюкавин раскрыл, кому посвятил гол «Спартаку»
6 марта
1
Реакция болельщиков «Спартака» на 2:5 от «Динамо»
6 марта
27
Ловчев уличил Кордобу во лжи
6 марта
8
Расписание ближайших матчей Кубка России
6 марта
1
ВидеоВера получил подарок по случаю дебюта за «Локо»
6 марта
1
Бубнов прокомментировал погром «Краснодара» на стадионе ЦСКА
6 марта
4
Эмоции фаната «Динамо» Лещенко на разгром «Спартака»
6 марта
3
Абаскаль отреагировал на разгром «Спартака»
6 марта
2
«Мягкая игрушка, а не команда»: Непомнящий – о «Спартаке»
6 марта
23
Экс-спартаковец Семин прокомментировал 2:5 от «Динамо»
6 марта
1
Мостовой снял ответственность с Карседо за 2:5 от «Динамо»
6 марта
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 