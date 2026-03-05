«Локомотив» в выездном матче обыграл «Арсенал» в рамках 1/4 Пути регионов FONBET Кубка России, итоговый счет 2:1.​

Счет в матче открыл Евгений Морозов, который после подачи углового от Алексея Батракова выиграл борьбу у опекуна во вратарской и головой отправил мяч в сетку. Затем Артем Карпукас первым успел на добивание после удара Морозова и с близкого расстояния оформил второй гол гостей

Большаков сократил отставание «Арсенала» в конце первого тайма.

