В «Спартаке» прояснили будущее самого дорогого игрока в истории клуба

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов отреагировал на слухи, что полузащитник Жедсон Фернандеш может покинуть команду.

Его слова передал комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.

– Проскочила информация, что Жедсон чем‑то недоволен. Не может адаптироваться в России и хочет уехать обратно в «Бешикташ».

– Я переговорил с генеральным директором «Спартака» Сергеем Некрасовым, который назвал эти слухи абсолютной чушью и домыслами.

Он подчеркнул, что на сборах Жедсон был в приподнятом настроении, хотя до этого был достаточно закрытым.

По словам гендиректора «Спартака», у этого парня всe нормально.