В «Спартаке» прояснили будущее самого дорогого игрока в истории клуба

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов отреагировал на слухи, что полузащитник Жедсон Фернандеш может покинуть команду.
Его слова передал комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.
– Проскочила информация, что Жедсон чем‑то недоволен. Не может адаптироваться в России и хочет уехать обратно в «Бешикташ».
– Я переговорил с генеральным директором «Спартака» Сергеем Некрасовым, который назвал эти слухи абсолютной чушью и домыслами.
Он подчеркнул, что на сборах Жедсон был в приподнятом настроении, хотя до этого был достаточно закрытым.
По словам гендиректора «Спартака», у этого парня всe нормально.
- Фернандеш провел 20 официальных матчей за «Спартак» в этом сезоне, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.
- Московский клуб купил португальца за 20,7 млн евро летом у «Бешикташа».
- Это самый дорогой трансфер в истории красно-белых.
Источник: «Матч ТВ»