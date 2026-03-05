«Динамо» дерзко поиздевалось над «Спартаком» после 5:2

Пресс-служба «Динамо» опубликовала пост о кубковой победе над «Спартаком» со счетом 5:2.
Бело-голубые опубликовали провокационную картинку, в которой можно считать оскорбительную для «Спартака» кричалку.
Это аллюзия на картинку «Динамо», опубликованную в феврале. Тогда болельщики прочитали ее как «50 лет дна».
- «Спартак» проиграл первый же матч в Москве под руководством Хуана Карлоса Карседо. Встреча прошла на динамовском стадионе «ВТБ Арена».
- Ответная встреча пройдет на «Лукойл Арене» 18 марта. «Спартаку» для перевода матча в серию пенальти нужно победить с разницей в три мяча.
- Проигравший по итогам двухматчевого противостояния вылетит в Путь регионов, где права на поражение уже не будет. Победитель противостояния в финале Пути РПЛ встретится либо с ЦСКА, либо с «Краснодаром».
Источник: телеграм-канал «Динамо»