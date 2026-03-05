«Динамо» дерзко поиздевалось над «Спартаком» после 5:2

Пресс-служба «Динамо» опубликовала пост о кубковой победе над «Спартаком» со счетом 5:2.

Бело-голубые опубликовали провокационную картинку, в которой можно считать оскорбительную для «Спартака» кричалку.

Это аллюзия на картинку «Динамо», опубликованную в феврале. Тогда болельщики прочитали ее как «50 лет дна».