«Спартак» двумя словами описал 2:5 от «Динамо»

Пресс-служба «Спартака» опубликовала пост после кубкового поражения от «Динамо» со счетом 2:5.
«Ужасный вечер. Поражение в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ», – написали красно-белые.
- «Спартак» проиграл первый же матч в Москве под руководством Хуана Карлоса Карседо. Встреча прошла на динамовском стадионе «ВТБ Арена».
- Ответная встреча пройдет на «Лукойл Арене» 18 марта. «Спартаку» для перевода матча в серию пенальти нужно победить с разницей в три мяча.
- Проигравший по итогам двухматчевого противостояния вылетит в Путь регионов, где права на поражение уже не будет. Победитель противостояния в финале Пути РПЛ встретится либо с ЦСКА, либо с «Краснодаром».
Источник: телеграм-канал «Спартака»