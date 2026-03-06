Шалимов объяснил провал «Спартака» в дерби с «Динамо»

Российский тренер Игорь Шалимов обратил внимание, что итоговый счет в дерби «Динамо» – «Спартак» не соответствует ходу матча.
- Бело-голубые выиграли со счетом 5:2 в первом полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
- У динамовцев отличились дважды Муми Нгамале, а также Дэвид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко; у спартаковцев – Манфред Угальде и Кристофер Мартинс.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- Ответная игра на «Лукойл Арене» запланирована на 18 марта.
«Два пропущенных гола со стандарта и грубейшая ошибка Джику. Всe рухнуло. Вот и всe.
А так игра была достаточно равная, если мы говорим про владение мячом», – сказал Шалимов.
Источник: «Матч ТВ»