Шалимов определил фаворита в суперфинале Кубка России

Игорь Шалимов ответил, кого считает фаворитом суперфинального матча FONBET Кубка России-2025/26.

Трофей разыграют «Спартак» и «Краснодар».

Они встретятся 24 мая в Москве на стадионе «Лужники».

«Краснодар» финишировал вторым в РПЛ, «Спартак» – четвертым.

«Кубок – очень серьезный экзамен сейчас. Нужен трофей, по которым болельщики изголодались.

И думаю, что по тому, как команды прошли весну, по тому, как «быки» вырывают решающие матчи, именно «Краснодар» – фаворит», – сказал Шалимов.