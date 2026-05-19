Шалимов определил фаворита в суперфинале Кубка России

Игорь Шалимов ответил, кого считает фаворитом суперфинального матча FONBET Кубка России-2025/26.
- Трофей разыграют «Спартак» и «Краснодар».
- Они встретятся 24 мая в Москве на стадионе «Лужники».
- «Краснодар» финишировал вторым в РПЛ, «Спартак» – четвертым.
«Кубок – очень серьезный экзамен сейчас. Нужен трофей, по которым болельщики изголодались.
И думаю, что по тому, как команды прошли весну, по тому, как «быки» вырывают решающие матчи, именно «Краснодар» – фаворит», – сказал Шалимов.
Источник: «РБ Спорт»