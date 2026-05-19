Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шалимов определил фаворита в суперфинале Кубка России

Вчера, 18:06
14

Игорь Шалимов ответил, кого считает фаворитом суперфинального матча FONBET Кубка России-2025/26.

  • Трофей разыграют «Спартак» и «Краснодар».
  • Они встретятся 24 мая в Москве на стадионе «Лужники».
  • «Краснодар» финишировал вторым в РПЛ, «Спартак» – четвертым.

«Кубок – очень серьезный экзамен сейчас. Нужен трофей, по которым болельщики изголодались.

И думаю, что по тому, как команды прошли весну, по тому, как «быки» вырывают решающие матчи, именно «Краснодар» – фаворит», – сказал Шалимов.

Еще по теме:
Шалимов сделал выбор между Соболевым и Тюкавиным 2
«Глупость полная, мяча не было рядом вообще»: Шалимов – о пенальти в матче «Ростов» – «Зенит» 35
Шалимов оценил возможный трансфер Кисляка в «ПСЖ»
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Краснодар Спартак Шалимов Игорь
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1779203659
Ы- ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ !!!
Ответить
Интерес
1779205623
Особенно с "Динамо" "вырвали"! Или был ещё более весомый матч и результат???
Ответить
Император 1
1779222354
Если будет не получаться, то судей подключат, как в прошлом матче со Спартаком
Ответить
Спартaк
1779239973
вот все эти ваши прогнозы это полная ерунда.любая команда может выйграть у любого
Ответить
Главные новости
Пономарев объяснил, почему Акинфееву следует закончить карьеру
19:01
Аршавин назвал двух лучших игроков сезона РПЛ
18:41
Раскрыты условия включения Неймара в сборную Бразилии на ЧМ-2026
18:26
1
ФотоНазваны судьи матча «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка
18:11
6
Во Франции не знают об интересе «ПСЖ» к Батракову
18:05
1
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
17:57
2
Аршавин хочет видеть в «Зените» Сафонова и еще 3 российских игроков
17:25
11
Мостовой назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ
16:53
2
Губерниев назвал ошибкой назначение нового тренера «Динамо»
16:40
1
Кононов прокомментировал свой уход из «Торпедо»
16:30
1
Все новости
Все новости
Прогноз Генича, кто выиграет Кубок России
Вчера, 22:02
7
Шалимов определил фаворита в суперфинале Кубка России
Вчера, 18:06
14
Игрок «Спартака» признан лучшим латералем сезона Кубка России
17 мая
5
Вердикт РФС по отмене удаления Облякова в дерби «Спартак» – ЦСКА
16 мая
7
Аршавин назвал «Спартак» фаворитом в суперфинале Кубка против «Краснодара»
15 мая
14
«Спартак» оштрафован за победный кубковый матч с ЦСКА
14 мая
3
В сервисе, продающем билеты на суперфинал Кубка России, отреагировали на поломку сайта фанатами «Спартака»
14 мая
Определено время начала суперфинала Кубка России «Спартак» – «Краснодар»
14 мая
2
Болельщики «Спартака» сломали сайт по продаже билетов на суперфинал Кубка России
14 мая
43
ФотоОпределен лучший вратарь Кубка России
14 мая
Мажич проанализировал спорный момент из матча «Краснодар» – «Динамо»
13 мая
Вердикт Мажича по отмене удаления Облякова в дерби «Спартак» – ЦСКА
13 мая
6
Бубнов раскрыл, за кого будет болеть в суперфинале Кубка России: «Я симпатии, как и жен, не меняю»
12 мая
3
Черчесов прокомментировал новости о назначении в «Локомотив»
10 мая
4
Семшов определил, кто подвел ЦСКА в проигранном матче со «Спартаком»
9 мая
2
Подробности нестандартного возвращения «Динамо» из Краснодара в Москву
9 мая
1
Букмекеры отказали «Спартаку» в статусе фаворита кубкового суперфинала против «Краснодара»
8 мая
3
Семин оценил вероятность победы «Спартака» над «Краснодаром» в суперфинале Кубка
8 мая
4
Глебов – о травме: «Чувствовал пустоту, будто нет пальца на ноге»
8 мая
1
Игроки «Динамо» не могут вылететь из Краснодара
8 мая
1
Мостовой отреагировал на выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
8 мая
1
Тюкавин прокомментировал поражение «Динамо» от «Краснодара»
8 мая
2
Сперцян прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
8 мая
6
Пономарев – о футболисте ЦСКА: «Никакущий, как с ним добывать результат?»
8 мая
8
Кордоба высказался о кубковой победе «Краснодара» над «Динамо»
8 мая
2
Мусаев прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
7 мая
1
Гусеву не понравились два вопроса журналистов после поражения «Динамо» от «Краснодара»
7 мая
6
ВидеоСкопинцев спас «Динамо» от гола, приняв удар лицом
7 мая
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 