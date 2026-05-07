Мусаев прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался после выигранного матча с «Динамо».
- Команды провели ответный финальный матч Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
- «Краснодар» победил в серии пенальти после двух нулевых ничьих.
- В суперфинале турнира «быки» сыграют 24 мая со «Спартаком» в «Лужниках».
- «Динамо» вылетело из Кубка.
– Эмоции дают силу, я считаю, что каждый матч проходит очень тяжело. Многие игры в концовках выигрываем, и то, что побеждаем, придает эмоции.
Плюс наши болельщики, фантастическая поддержка. Я думаю, что это был один из самых важных матчей в истории клуба.
И рад, что мы смогли выйти победителями, поэтому эмоции от победы – это главное наше топливо.
– Вы изначально готовились к серии пенальти?
– Конечно, много тренировали, проделана большая аналитическая работа.
– Что сказал Сергей Николаевич [Галицкий]? Поздравил?
– Пока ни с кем не говорил еще. Самое главное – сделать последний шаг, чтобы поздравлять. Один шаг в Кубке и два – в чемпионате.
Источник: «Матч ТВ»