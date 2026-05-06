«ЦСКА – команда гондонов!»: фанаты «Спартака» поприветствовали соперника на «Лукойл Арене»

На «Лукойл Арене» проходят последние приготовления к кубковому матчу «Спартака» и ЦСКА.
На матч не требуется Fan ID, поэтому на игру пришли ультрас обеих команд.
«ЦСКА – команда гондонов!» – таким скандированием встретили соперников красно-белые болельщики.
- Игра «Спартак» – ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России начнется в 20:00 мск.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию. Ее автор – Василий Рошкован.
- Победитель выйдет в суперфинал турнира, где встретится с победителем противостояния «Краснодара» и «Динамо». Главный матч турнира состоится 24 мая на московском стадионе «Лужники», где «Спартак» брал Кубок в 2022 году.
