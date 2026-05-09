Семшов определил, кто подвел ЦСКА в проигранном матче со «Спартаком»

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов поделился впечатлениями от кубкового матча «Спартак» – ЦСКА.

Армейцы уступили «Спартаку» со счетом 0:1.

Это была первая игра ЦСКА после отставки Фабио Челестини.

«Спартак» в кубковом суперфинале встретится с «Краснодаром» (24 мая).

«Игра поделилась на таймы – «Спартак» доминировал в первом и закономерно повел, а во втором, такое впечатление, стал доигрывать по счету. У ЦСКА были стопроцентные моменты на гол, и игроки уровня топ-команды РПЛ обязаны их реализовывать. С трансфером Гонду клуб пока точно не попал, а Мусаев имеет моменты, но их не реализует раз за разом. Это во многом ключевое, этот фактор формирует результат – нападающие подвели команду.

У ЦСКА было 3-4 шанса на гол – как можно умудриться не реализовать ни одного? Но Мусаев старается и ищет свой момент, а Гонду играет так, что замена после первого тайма выглядит максимально логичной. Ок, в Питере не давали играть, но в ЦСКА тебе дают играть, в тебя верят – и вопросы о том, где голы, надо задавать самому себе. Его ставят и форвардом, и инсайдом – но он нигде себя не проявляет.

По большому счету, ничейный результат был бы более справедлив, матч должен был переходить в серию пенальти. Гол Литвинова очень красивый, без шансов для любого вратаря, но тут есть вопрос к средней линии армейцев – как получилось, что все свалились на свой правый фланг, а в центре была пустая трасса?

По замене Маркиньоса. На мой взгляд, эмоции игрока тут были ни к чему. ЦСКА стал нагнетать во втором тайме, и Карседо просто принял такое решение. Кроме того, надо сказать, что бразилец пр Карседо не выглядит так ярко, как при Станковиче – стало, на мой взгляд, меньше остроты. По судейству – согласен с тем, что красная была отменена. Обляков играл опасно, но нанесения травмы там не было», – сказал Семшов