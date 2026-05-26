Игрок «Спартака» перекрестился перед Дюковым

Президент РФС Александр Дюков награждал «Спартак» после победы в финале FONBET Кубка России против «Краснодара».

Вратарь «Спартака» Александр Максименко, подойдя к Дюкову, перекрестился. Это попало в трансляцию «Матч ТВ».

«Спартак» победил «Краснодар» в серии пенальти со счетом 4:3.

Основное время матча завершилось ничьей 1:1.

Видеообзор суперфинала можно посмотреть здесь.

Красно-белые стали обладателями Кубка России в 5-й раз. «Краснодар» проиграл все три финала турнира по пенальти.

«Спартак» в июле в матче за Суперкубок России сыграет с «Зенитом». Скорее всего, встреча состоится в Нижнем Новгороде.

Скриншот трансляции «Матч ТВ»