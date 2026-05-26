Игрок «Спартака» перекрестился перед Дюковым

Президент РФС Александр Дюков награждал «Спартак» после победы в финале FONBET Кубка России против «Краснодара».
Вратарь «Спартака» Александр Максименко, подойдя к Дюкову, перекрестился. Это попало в трансляцию «Матч ТВ».
- «Спартак» победил «Краснодар» в серии пенальти со счетом 4:3.
- Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
- Видеообзор суперфинала можно посмотреть здесь.
- Красно-белые стали обладателями Кубка России в 5-й раз. «Краснодар» проиграл все три финала турнира по пенальти.
- «Спартак» в июле в матче за Суперкубок России сыграет с «Зенитом». Скорее всего, встреча состоится в Нижнем Новгороде.
Скриншот трансляции «Матч ТВ»
Источник: «Бомбардир»