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Игрок «Спартака» перекрестился перед Дюковым

26 мая, 14:21
15

Президент РФС Александр Дюков награждал «Спартак» после победы в финале FONBET Кубка России против «Краснодара».

Вратарь «Спартака» Александр Максименко, подойдя к Дюкову, перекрестился. Это попало в трансляцию «Матч ТВ».

  • «Спартак» победил «Краснодар» в серии пенальти со счетом 4:3.
  • Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
  • Видеообзор суперфинала можно посмотреть здесь.
  • Красно-белые стали обладателями Кубка России в 5-й раз. «Краснодар» проиграл все три финала турнира по пенальти.
  • «Спартак» в июле в матче за Суперкубок России сыграет с «Зенитом». Скорее всего, встреча состоится в Нижнем Новгороде.

Скриншот трансляции «Матч ТВ»

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Спартак Максименко Александр Дюков Александр
Комментарии (15)
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Good_win_ФКСМ
1779795373
понятное дело, подходит, а там стоит болотная нечисть, надо было совершить крестное знамение, чтобы откреститься от скверны...
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Красногвардейчик
1779795748
К чему бы это?
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рылы
1779795997
сафонову перед трампом нужно было то же самое исполнить - но он просто пожал ему руку.
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Plyash
1779797179
Крестился Саша и шептал "свят-свят-свят", что бы нечисть эта не прицепилась , что бы не сглазил .
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Интерес
1779797274
Ай,шайтан...Нечисть отогнал, или новую икону в оборот ввёл???
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JIEGEHDA
1779797443
Наверно у Бога попросил чтобы стать частью Зенита и брать достойные титулы с игрой и с мощью побеждать соперника без судей и без цирка , а не вот это вот всё Ну или попросил у Бога хороших вратарских качеств чтобы перейти в нормальный клуб . А не вот это вот всё
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boris63
1779801503
Дюков с сатаной перепутал.
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timon2401
1779803322
Комментарий удален пользователем
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Император 1
1779809512
И что?
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Айболид
1779817515
сектант Максименко для отпуска грехов прибыл .
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