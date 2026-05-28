Лучший бомбардир Кубка России вынужден работать на «Вайлдбериз»

Нападающий «Иркутска» Иван Яковлев, ставший лучшим бомбардиром кубкового сезона, рассказал о финансовых затруднениях.

– Вы родились в Иркутске. Ваш отец Олег Яковлев – известный тренер и важный человек для иркутского футбола. В вашей карьере 11 сезонов за команды из Иркутска. Что для вас значит играть в футбол здесь?

– Это родной город. Здесь семья, родные, друзья. Это всегда плюс, когда играешь в родном городе. Не у каждого футболиста есть возможность играть в родном городе.

Когда я уезжал в другие города, семья оставалась дома. Друзья – тоже. Когда играешь в Тюмени, в Якутске или на Сахалине – ты 24 на 7 с партнерами по команде: живешь с ними, ведешь быт, делишь футбольное поле. Это классное время. Но когда после тренировки можешь прийти домой, особенно, когда уже есть дети – это большой плюс.

– Какие проблемы у «Иркутска»?

– У нас не выплачено ни одной зарплаты за этот год. Последнюю получали в декабре. Премиальные не получали два года. Ждем хоть каких-то финансовых поступлений.

Недавно мы не поехали на выезд в Муром: у клуба нет денег. Сейчас вроде как должны поехать на спаренный выезд в Петербург.

– У вас семья. На какие деньги живете?

– Как бы это печально ни звучало, «Вайлдбериз». После тренировок идем работать с другими ребятами, у которых тоже семьи, ипотеки, финансовые обязательства. Кто четыре, кто пять дней в неделю. В предыгровой день не идем: отдыхаем, восстанавливаемся.

Мы любим футбол. Но семье не скажешь: «Извините, я футбол люблю, надо еще потерпеть». Поэтому ищем возможности, чтобы хоть как-то прокормить детей.

– В таком режиме не хотелось бросить футбол и сосредоточиться на работе?

– Сейчас самое главное – получить те деньги, которые мы заработали за этот сезон. Мы терпели четыре месяца. Ждем, может, что-то поменяется. Но каждый вечер, когда приходишь со склада «Вайлдбериз», атакуют мысли. Зачем тебе это надо? Может, найти другую работу?

– Вам тяжело работать на складе физически или морально?

– Думаю, все вместе. После тренировки приходишь уставший. Эта усталость накапливается. Физически тяжело. На складе достаешь тяжелые товары, нагружается спина, задние мышцы. Если у кого из ребят есть проблемы, они сразу дают о себе знать – спина, задняя, приводящая. А тут еще и морально бьет: 20 лет до этого ты не ходил на работу, а тут приходится, потому что в футболе не платят зарплату. Это прибивает и давит.

– Когда обещают заплатить?

– Обещают, как и в прошлые месяцы обещали. Говорят, что в ближайшие дни, может, получится какую-то часть денег отдать нам на зарплату. Но сколько заплатят – не говорят.

– В вашей карьере уже были случаи, когда не платили зарплату?

– Было-было. Не один мой клуб закрывался, а долги так и не выплатили. За всю карьеру я не получил больше полутора миллионов заработанных денег.