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«Факел» задумал стать российским «Реалом»

28 мая, 17:01
6

В «Факеле» хотят всерьез изменить систему управления.

«Факел» хотят превратить в народную команду по типу мадридского «Реала», «Барселоны» и «Атлетико Бильбао». Губернатор Александр Гусев предложил идею, как снять нагрузку с бюджета области и дать возможность болельщикам, а также местному бизнесу напрямую влиять на жизнь любимого ФК.

За основу взяли испанскую модель socios (сосьос), которую успешно используют вышеуказанные клубы. Суть в том, что фанаты, предприниматели и вообще все, у кого есть деньги, могут приобрести членство или акции «Факела» и тем самым влиять на его судьбу/развитие. По сути, воронежская команда станет АО, а его преданные поклонники – совладельцами.

Инициатива Гусева пока встречает критику среди коллег, но он уверен, что этот путь верный. Считает, подобная идея позволит превратить клуб из статьи расхода бюджетных денег в самостоятельную финансовую структуру, которой управляют те, кто по-настоящему любит и хочет развить местный футбол», – написал источник.

  • «Факел» в минувшем сезоне вернулся в РПЛ.
  • Команда финишировала в Первой лиге 2-й.
  • Новый сезон РПЛ стартует ориентировочно 25 июля.

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Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Факел Реал
Комментарии (6)
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Дважды два
1779978658
Комментарий скрыт модератором
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bashnat013
1779980645
Так в акциях происходит только правят там 5-10 человек и так как им выгодно остальные донаты!😂
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Сам_себе_сказал
1779981391
В наших реалиях это вряд ли получится. Воронеж не Мадрид
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Черкизовский Кот
1779982104
«Атлетико Бильбао». Этим всё сказано.
Ответить
morgan59
1779982620
Был такой опыт в команде Кубань Краснодар. Были акции клуба. А кто подскажет:"Где сейчас Кубань? И кому продать акции клуба, который второй раз проходит процедуру банкротства?
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