«Факел» задумал стать российским «Реалом»

В «Факеле» хотят всерьез изменить систему управления.

«Факел» хотят превратить в народную команду по типу мадридского «Реала», «Барселоны» и «Атлетико Бильбао». Губернатор Александр Гусев предложил идею, как снять нагрузку с бюджета области и дать возможность болельщикам, а также местному бизнесу напрямую влиять на жизнь любимого ФК.

За основу взяли испанскую модель socios (сосьос), которую успешно используют вышеуказанные клубы. Суть в том, что фанаты, предприниматели и вообще все, у кого есть деньги, могут приобрести членство или акции «Факела» и тем самым влиять на его судьбу/развитие. По сути, воронежская команда станет АО, а его преданные поклонники – совладельцами.

Инициатива Гусева пока встречает критику среди коллег, но он уверен, что этот путь верный. Считает, подобная идея позволит превратить клуб из статьи расхода бюджетных денег в самостоятельную финансовую структуру, которой управляют те, кто по-настоящему любит и хочет развить местный футбол», – написал источник.