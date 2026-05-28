Назван фаворит следующего сезона Кубка России

Букмекеры определили фаворита следующего сезона FONBET Кубка России. Это «Зенит».
Коэффициенты выглядят так.
«Зенит» – коэффициент 3 на победу в сезоне;
«Краснодар» – 5;
«Спартак» – 5,5;
«Локомотив» – 8;
«Динамо» – 9;
ЦСКА – 10.
Минувший сезон остался за «Спартаком».
- В суперфинале гол у «Спартака» забил Пабло Солари на 36-й минуте, у «Краснодара» – Дуглас Аугусто на 57-й.
- Вратаря Илью Помазуна выпустили под серию пенальти, которую он выиграл. Голкипер заменил Александра Максименко.
- Послематчевые пенальти у красно-белых реализовали Игорь Дмитриев, Наиль Умяров, Кристофер Ву и Эсекьель Барко. У «быков» забили 11-метровые Эдуард Сперцян, Лукас Оласа и Никита Кривцов. Не забили с «точки» Хуан Боселли и Кевин Ленини.
Источник: «Бомбардир»