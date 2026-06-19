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Реакция фанатов «Зенита» на введение Fan ID в Кубке России

Сегодня, 16:48
25

Фанатское объединение «Зенита» «Ландскрона» сделало заявление о введении Fan ID в Кубке России.

Ранее стало известно, что РФС сделал обязательным Fan ID в матчах команд РПЛ в FONBET Кубке России-2026/27.

«Друзья, соратники и просто единомышленники, пришла пора сообщить о том, что с нового сезона для посещения матчей Кубка России пути РПЛ будет требоваться Fan ID. Это логичный финал – и даже удивительно, что так затянули.

Безусловно, всем расскажут о необходимых мерах безопасности в наше непростое время, которые почему-то важны только на футбольных матчах, и что это взаправду решает какие-то проблемы. Вспомнят о том, что важнее «любить футбол в себе, а не себя в футболе». Однако это все останется только словами, ведь людям, принимающим подобные решения, не нужны фанаты на стадионе как класс, проявляющий свою волю и чувство единения, а, говоря про любовь, им едва ли доводилось представлять и примерять на себя, каково это – оставить то, что любишь.

Впрочем, рассуждать можно много, но остается лишь ждать официального объявления и жить в действительно непростое время, когда ведут борьбу с одной из наиболее организованных, патриотичных и пассионарных частей социума и пытаются обезопасить от нее остальных», – написала «Ландскрона».

  • Система Fan ID была введена в РПЛ летом 2022 года. В первой части сезона-2022/23 паспорт болельщика требовался только на пяти стадионах лиги, однако с марта 2023 года нововведение было распространено на все арены.
  • С 2025 года Fan ID требуется и для посещения матча на Суперкубок России.

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Источник: телеграм-канал «Ландскрона»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (25)
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Бумбраш
1781877385
В чем проблема то? Приходи болей,или вовсе не болеть приходят и боятся ответить за что то незаконно сделаное? Хочешь подраться?-договоритесь и держитесь за пределами стадиона
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Император Бомжей
1781877450
Да и хер с ним, не ходите на футбол просто, да и все! Во всем мире такой шляпы нет! В Британии по камерам и сажают, у нас также можно, без всяких фан айди!
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Пригожин Женя
1781877690
ПОШЛИ НАХ** Оформил его 2 года назад мне разрешение слабоумных придурья с болот не нужно.. в этом нет ничего такого система фан ид есть в италии, турции и даже германия задумывается о ее внедрении..
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Юбиляр
1781877854
Очень пассивная реакция! Толку от такой реакции ноль, уж если бойкотирование матчей не дало никакого результата, то на подобную реакцию вообще "0" внимания !!! А осенью выборы... Наивно - знаю, но, как говорится попытка - не пытка!...
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onnilallin
1781878768
Комментарий скрыт модератором
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Иван Петров 1986
1781879703
Нормальным болелам это не страшно, а придуркам всяким делать там нечего.
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Vratarь
1781881892
Прям, аж хвалятся своей пассионарностью. А это давно уже подленькая черта.
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Бриг
1781881989
Логичное решение. Только запоздали. На футбол сейчас стали ходить женщины и дети - нужно их оградить от террористов и хулиганов.
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СильныйМозг
1781884376
Надо быть по тоньше в оценки фанатов: я, прихожу на стадион, не чтобы мои дети смотрели на рожи обдолбанных придурков, как оказывается с охрененой волей. Фанаты, это отморозки, наркоманы или, как болельшики спартака, просто клоуны. А те, что помоложе кричат, про культуру боления и больший вклад фанатов. Насильники, могли бы, с тем же успехом кричать про свой вклад в формировании сознания людей.
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subbotaspartak
1781886447
...и жить в действительно непростое время, которое не касается каких-то пропусков на футбол, кт можно получить не выходя из дома...
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