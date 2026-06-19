Реакция фанатов «Зенита» на введение Fan ID в Кубке России

Фанатское объединение «Зенита» «Ландскрона» сделало заявление о введении Fan ID в Кубке России.

Ранее стало известно, что РФС сделал обязательным Fan ID в матчах команд РПЛ в FONBET Кубке России-2026/27.

«Друзья, соратники и просто единомышленники, пришла пора сообщить о том, что с нового сезона для посещения матчей Кубка России пути РПЛ будет требоваться Fan ID. Это логичный финал – и даже удивительно, что так затянули.

Безусловно, всем расскажут о необходимых мерах безопасности в наше непростое время, которые почему-то важны только на футбольных матчах, и что это взаправду решает какие-то проблемы. Вспомнят о том, что важнее «любить футбол в себе, а не себя в футболе». Однако это все останется только словами, ведь людям, принимающим подобные решения, не нужны фанаты на стадионе как класс, проявляющий свою волю и чувство единения, а, говоря про любовь, им едва ли доводилось представлять и примерять на себя, каково это – оставить то, что любишь.

Впрочем, рассуждать можно много, но остается лишь ждать официального объявления и жить в действительно непростое время, когда ведут борьбу с одной из наиболее организованных, патриотичных и пассионарных частей социума и пытаются обезопасить от нее остальных», – написала «Ландскрона».