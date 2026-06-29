39-летний Глушаков собирается возобновить карьеру в новом сезоне

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал о планах сыграть за «СКА-Ростов» в Пути регионов FONBET Кубка России-2026/27.

Ростовчане встретятся с пензенским «Зенитом» в период с 28 по 30 июля.

Они отобрались в турнир благодаря победе в полуфинале Медиалиги.

Глушаков восстанавливается после операции на тазобедренном суставе.

«Возможно, восстановлюсь к Кубку России, пока идет реабилитация, каждый день тренируюсь. Главное – вылечиться полностью, не усугубить травму, так, конечно, хотелось бы.

Матч через месяц, может быть, начну уже к общей группе подходить. Да, есть такая вероятность, что сыграю, восстанавливаюсь.

Вообще это хорошее достижение – участие в Кубке России. Будем все силы прикладывать, чтобы пройти как можно дальше», – заявил Глушаков.