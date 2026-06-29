39-летний Глушаков собирается возобновить карьеру в новом сезоне

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал о планах сыграть за «СКА-Ростов» в Пути регионов FONBET Кубка России-2026/27.
- Ростовчане встретятся с пензенским «Зенитом» в период с 28 по 30 июля.
- Они отобрались в турнир благодаря победе в полуфинале Медиалиги.
- Глушаков восстанавливается после операции на тазобедренном суставе.
«Возможно, восстановлюсь к Кубку России, пока идет реабилитация, каждый день тренируюсь. Главное – вылечиться полностью, не усугубить травму, так, конечно, хотелось бы.
Матч через месяц, может быть, начну уже к общей группе подходить. Да, есть такая вероятность, что сыграю, восстанавливаюсь.
Вообще это хорошее достижение – участие в Кубке России. Будем все силы прикладывать, чтобы пройти как можно дальше», – заявил Глушаков.
- Глушаков играл на профессиональном уровне с 2005 по 2025 год.
- Он наиболее известен по выступлениям за «Спартак» и «Локомотив».
- Также полузащитник был в «Ахмате», «Пари НН», «Химках» и других командах.
- На клубном уровне в его активе 523 матча, 79 голов, 34 ассиста.
- В составе сборной России Денис отличился 5 забитыми мячами в 57 играх. Будучи игроком национальной команды, ездил на Евро-2012, ЧМ-2014, Евро-2016 и Кубок конфедераций-2017.
Источник: ТАСС