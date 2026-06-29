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  • 39-летний Глушаков собирается возобновить карьеру в новом сезоне

39-летний Глушаков собирается возобновить карьеру в новом сезоне

29 июня, 15:14
5

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал о планах сыграть за «СКА-Ростов» в Пути регионов FONBET Кубка России-2026/27.

  • Ростовчане встретятся с пензенским «Зенитом» в период с 28 по 30 июля.
  • Они отобрались в турнир благодаря победе в полуфинале Медиалиги.
  • Глушаков восстанавливается после операции на тазобедренном суставе.

«Возможно, восстановлюсь к Кубку России, пока идет реабилитация, каждый день тренируюсь. Главное – вылечиться полностью, не усугубить травму, так, конечно, хотелось бы.

Матч через месяц, может быть, начну уже к общей группе подходить. Да, есть такая вероятность, что сыграю, восстанавливаюсь.

Вообще это хорошее достижение – участие в Кубке России. Будем все силы прикладывать, чтобы пройти как можно дальше», – заявил Глушаков.

  • Глушаков играл на профессиональном уровне с 2005 по 2025 год.
  • Он наиболее известен по выступлениям за «Спартак» и «Локомотив».
  • Также полузащитник был в «Ахмате», «Пари НН», «Химках» и других командах.
  • На клубном уровне в его активе 523 матча, 79 голов, 34 ассиста.
  • В составе сборной России Денис отличился 5 забитыми мячами в 57 играх. Будучи игроком национальной команды, ездил на Евро-2012, ЧМ-2014, Евро-2016 и Кубок конфедераций-2017.

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Источник: ТАСС
Россия. Кубок СКА-Ростов Глушаков Денис
Комментарии (5)
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Император 1
1782735450
Для такого клуба явно подойдёт
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Юбиляр
1782736267
Карьеру банщика разве что🤣!
Ответить
VPERDIV SPARTAK
1782738676
Комментарий скрыт модератором
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ScarlettOgusania
1782738839
выступая за СКА-Ростов Глушак надеется спеть дуэтом с Бастой...🤣
Ответить
рылы
1782747119
кому ты нужен, рыло тарасофское?
Ответить
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