Глушаков оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков оценил перспективы московской команды в этом сезоне.

– Каждый сезон после первых туров говорят, что «Спартак» – претендент на чемпионство. Какие у тебя ожидания от этого сезона?

– Всегда так было, есть и будет. «Спартак» начинает хорошо, все говорят, что станет чемпионом, а через пять туров тренера меняют. Суперкубок подкосил «Спартак». Если бы выиграли, психологически было бы легче войти в чемпионат. Сейчас повезло с календарем, при всем уважении к «Родине». За всеми интересно посмотреть. За «Зенитом», за «Динамо» со Шварцем. Все говорили: «Зачем убирали?» Cейчас вернули. Если результата не будет, снова уберут и начнут говорить: «Блин, опять убрали». У нас же все время так, если результата нет, то надо на кого-то гудеть, кричать.

– У тебя есть ощущение, что по составу этот «Спартак» может стать чемпионом?

– Нет, тяжело будет. Во-первых, нужен нападающий. Сейчас если Барко уйдет, то все – крах. Это самый нужный игрок, он раскрыл руки Умярову, Литвинову, молодежь подтянулась. Он – системообразующий игрок. Если его убрать, то будет всем сложно и начнутся проблемы.