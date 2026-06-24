Расписание группового этапа Пути РПЛ Кубка России-2026/27

Стало известно расписание группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в новом сезоне.
Его утвердили в Российском футбольном союзе. Турнир стартует в начале августа.
1-й тур (4-6 августа)
Группа А
«Спартак» – «Оренбург»
«Родина» – «Рубин»
Группа В
«Факел» – «Динамо»
Группа С
«Динамо Мх» – «Крылья Советов»
«Зенит» – «Балтика»
Группа D
«Локомотив» – ЦСКА
«Акрон» – «Ростов»
2-й тур (18-20 августа)
Группа А
«Родина» – «Оренбург»
«Рубин» – «Спартак»
Группа В
«Динамо» – «Краснодар»
«Ахмат» – «Факел»
Группа С
«Крылья Советов» – «Зенит»
«Балтика» – «Динамо Мх»
Группа D
«Ростов» – «Локомотив»
ЦСКА – «Акрон»
3-й тур (1-3 сентября)
Группа А
«Спартак» – «Родина»
«Оренбург» – «Рубин»
Группа В
«Динамо» – «Ахмат»
«Факел» – «Краснодар»
Группа С
«Балтика» – «Крылья Советов»
«Зенит» – «Динамо Мх»
Группа D
«Ростов» – ЦСКА
«Акрон» – «Локомотив»
4-й тур (13-15 октября)
Группа А
«Родина» – «Спартак»
«Рубин» – «Оренбург»
Группа В
«Краснодар» – «Факел»
«Ахмат» – «Динамо»
Группа С
«Крылья Советов» – «Балтика»
«Динамо Мх» – «Зенит»
Группа D
ЦСКА – «Ростов»
«Локомотив» – «Акрон»
5-й тур (27-29 октября)
Группа А
«Спартак» – «Рубин»
«Оренбург» – «Родина»
Группа В
«Краснодар» – «Динамо»
«Факел» – «Ахмат»
Группа С
«Крылья Советов» – «Динамо Мх»
«Балтика» – «Зенит»
Группа D
ЦСКА – «Локомотив»
«Ростов» – «Акрон»
6-й тур (24-26 ноября)
Группа А
«Оренбург» – «Спартак»
«Рубин» – «Родина»
Группа В
«Ахмат» – «Краснодар»
«Динамо» – «Факел»
Группа С
«Динамо Мх» – «Балтика»
«Зенит» – «Крылья Советов»
Группа D
«Локомотив» – «Ростов»
«Акрон» – ЦСКА