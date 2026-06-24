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Расписание группового этапа Пути РПЛ Кубка России-2026/27

Вчера, 18:44

Стало известно расписание группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в новом сезоне.

Его утвердили в Российском футбольном союзе. Турнир стартует в начале августа.

1-й тур (4-6 августа)

Группа А

«Спартак» – «Оренбург»

«Родина» – «Рубин»

Группа В

«Краснодар»«Ахмат»

«Факел» – «Динамо»

Группа С

«Динамо Мх» – «Крылья Советов»

«Зенит» – «Балтика»

Группа D

«Локомотив» – ЦСКА

«Акрон» – «Ростов»

2-й тур (18-20 августа)

Группа А

«Родина» – «Оренбург»

«Рубин» – «Спартак»

Группа В

«Динамо» – «Краснодар»

«Ахмат» – «Факел»

Группа С

«Крылья Советов» – «Зенит»

«Балтика» – «Динамо Мх»

Группа D

«Ростов» – «Локомотив»

ЦСКА – «Акрон»

3-й тур (1-3 сентября)

Группа А

«Спартак» – «Родина»

«Оренбург» – «Рубин»

Группа В

«Динамо» – «Ахмат»

«Факел» – «Краснодар»

Группа С

«Балтика» – «Крылья Советов»

«Зенит» – «Динамо Мх»

Группа D

«Ростов» – ЦСКА

«Акрон» – «Локомотив»

4-й тур (13-15 октября)

Группа А

«Родина» – «Спартак»

«Рубин» – «Оренбург»

Группа В

«Краснодар» – «Факел»

«Ахмат» – «Динамо»

Группа С

«Крылья Советов» – «Балтика»

«Динамо Мх» – «Зенит»

Группа D

ЦСКА – «Ростов»

«Локомотив» – «Акрон»

5-й тур (27-29 октября)

Группа А

«Спартак» – «Рубин»

«Оренбург» – «Родина»

Группа В

«Краснодар» – «Динамо»

«Факел» – «Ахмат»

Группа С

«Крылья Советов» – «Динамо Мх»

«Балтика» – «Зенит»

Группа D

ЦСКА – «Локомотив»

«Ростов» – «Акрон»

6-й тур (24-26 ноября)

Группа А

«Оренбург» – «Спартак»

«Рубин» – «Родина»

Группа В

«Ахмат» – «Краснодар»

«Динамо» – «Факел»

Группа С

«Динамо Мх» – «Балтика»

«Зенит» – «Крылья Советов»

Группа D

«Локомотив» – «Ростов»

«Акрон» – ЦСКА

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Источник: сайт РФС
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