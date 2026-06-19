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«Анжи» и «Тосно» вернулись в число участников Кубка России

Сегодня, 12:42
3

В первом раунде пути регионов FONBET Кубка России сезона-2026/27 сыграют 16 любительских команд.

Среди них обладатель трофея в сезоне-2017/18 «Тосно» и двукратный финалист турнира, бронзовый призер чемпионата России-2012/13 «Анжи»

Сейчас известны 15 любительских команд – участников Кубка. Последним участником станет победитель пары «Амкал» – СКА Ростов-на-Дону, которые встретятся в полуфинале медиафутбольной лиги.

  • Жеребьeвка Пути РПЛ и Пути регионов FONBET Кубка России пройдет сегодня.
  • Турнир стартует 29 июля.

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Источник: телеграм-канал «FONBET Кубок России»
Россия. Кубок Анжи Тосно 2DROTS ФК 10 () Анри Темп Кристалл-МЭЗТ Кировец-Восхождение Ильпар Металлург Фанком Красное Знамя Амкал СКА
Комментарии (3)
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Цугундeр
1781864171
)) Обладатель кучки черепков затосковал не на шутку..)
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Пригожин Женя
1781864747
Клоуны. Где Севастополь,Шахтер, Заря!! Или они не Россия, сколько уже организаторы кубка России будут нарушать территориальную целостность РФ. По Конституции это нарушение закона, почему эти клубы не пишут донос на организаторов кубка и рфс Президенту РФ с целью арестовать и отправить под суд всех до единого!
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subbotaspartak
1781865693
А есть населённые пункты, не участвующие в кубке?...
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