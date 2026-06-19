«Анжи» и «Тосно» вернулись в число участников Кубка России

В первом раунде пути регионов FONBET Кубка России сезона-2026/27 сыграют 16 любительских команд.

Среди них обладатель трофея в сезоне-2017/18 «Тосно» и двукратный финалист турнира, бронзовый призер чемпионата России-2012/13 «Анжи»

Сейчас известны 15 любительских команд – участников Кубка. Последним участником станет победитель пары «Амкал» – СКА Ростов-на-Дону, которые встретятся в полуфинале медиафутбольной лиги.