«Анжи» и «Тосно» вернулись в число участников Кубка России

В первом раунде пути регионов FONBET Кубка России сезона-2026/27 сыграют 16 любительских команд.
Среди них обладатель трофея в сезоне-2017/18 «Тосно» и двукратный финалист турнира, бронзовый призер чемпионата России-2012/13 «Анжи»
Сейчас известны 15 любительских команд – участников Кубка. Последним участником станет победитель пары «Амкал» – СКА Ростов-на-Дону, которые встретятся в полуфинале медиафутбольной лиги.
- Жеребьeвка Пути РПЛ и Пути регионов FONBET Кубка России пройдет сегодня.
- Турнир стартует 29 июля.
Источник: телеграм-канал «FONBET Кубок России»