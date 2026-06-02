Мусаев ответил на критику в адрес Боселли

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, как отнeсся к критике игроков, не забивших послематчевые пенальти в финале FONBET Кубка России со «Спартаком» (1:1, по пенальти 3:4).

«Это ваша работа – находить виновных, писать громкие заголовки. Наверное, это нормально, что так происходит. Когда Роберто Баджо в финале чемпионата мира 1994 года не забил пенальти, все об этом тоже говорили и писали. И он до сих пор живeт с этим. Но до него не забили свои удары Барези и Массаро, а виноват остался Баджо.

Я бы не хотел уходить в эту сторону. Мы поддержали всех – и Боселли и Ленини. Сразу сказали, что вместе побеждаем и вместе проигрываем. Виновных не искали. Уверен, что Боселли так же хотел победить, как и любой другой футболист. Но так бывает, не сложилось. А то, что происходило в прессе, – это часть футбола», – сказал Мусаев.