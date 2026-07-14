Экс-игрок «Динамо» объяснил, почему Тюкавин может перейти в «Зенит»

Экс-нападающий сборной России и «Динамо» Сергей Кирьяков сравнил нападающего бело-голубых Константина Тюкавина и форвардов «Зенита».
– Верю, что Тюкавин может перейти в «Зенит» этим летом. Никто не мог предположить, что Игорь Дивеев перейдет в «Зенит».
– Тюкавин будет основным нападающим в «Зените»?
– Да, потому что он сильнее Соболева и Аугусто. Уход Тюкавина – это потеря для «Динамо». Найти замену будет тяжело.
Финансовый вопрос стоит на первом месте. Если Константину поступит прямое предложение, вряд ли он сможет остаться в «Динамо». Такими предложениями футболисты не разбрасываются.
- 24-летний форвард в минувшем сезоне провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
- Срок контракта нападающего с бело-голубыми рассчитан до середины 2030 года.
Источник: «РБ Спорт»