Экс-игрок «Динамо» объяснил, почему Тюкавин может перейти в «Зенит»

Экс-нападающий сборной России и «Динамо» Сергей Кирьяков сравнил нападающего бело-голубых Константина Тюкавина и форвардов «Зенита».

– Верю, что Тюкавин может перейти в «Зенит» этим летом. Никто не мог предположить, что Игорь Дивеев перейдет в «Зенит».

– Тюкавин будет основным нападающим в «Зените»?

– Да, потому что он сильнее Соболева и Аугусто. Уход Тюкавина – это потеря для «Динамо». Найти замену будет тяжело.

Финансовый вопрос стоит на первом месте. Если Константину поступит прямое предложение, вряд ли он сможет остаться в «Динамо». Такими предложениями футболисты не разбрасываются.