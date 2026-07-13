Мнение Агкацева о паузах на водопой в РПЛ

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев не считает нужным вводить в РПЛ паузы на водопой по аналогии с чемпионатом мира-2026.
«В РПЛ летом тоже бывают паузы на водопой, когда жарко. Когда нет сильной жары, я не вижу смысла в этих остановках. Они сбивают темп матча.
Новые правила добавляют игре больше динамики. Например, на выход на замену теперь даeтся меньше времени. Я нормально к ним отношусь», – сказал Агкацев.
- Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных.
- Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля.
- Всего будет сыграно 104 матча.
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Источник: Metaratings