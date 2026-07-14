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  • Ямаль пришел на пресс-конференцию с цепочкой из белого золота с бриллиантами

Ямаль пришел на пресс-конференцию с цепочкой из белого золота с бриллиантами

Сегодня, 10:45
8

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль пришел на пресс-конференцию перед полуфиналом ЧМ-2026 с цепочкой из белого золота с бриллиантами на шее.

13 июля ему исполнилось 19 лет.

«Это я купил себе сам, так что это не считается подарком.

Пока я получил не так уж много подарков. Лучшим подарком стала бы победа в полуфинале и поездка в Нью-Йорк [там пройдет финал ЧМ-2026]», – сказал Ямаль.

  • Полуфинал ЧМ-2026 Франция – Испания пройдет сегодня и начнется в 22:00 мск.
  • Ямаль в 6 матчах на турнире забил 1 гол.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

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Источник: yahoo! sports
Чемпионат мира Испания Франция Ямаль Ламин
Комментарии (8)
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kvm
1784016887
обезьянка решила показать все свои цацки...
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NewLife
1784016950
Гей ?
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drozomarinov
1784017008
ЧМ набирает обороты. Сейчас только побеждать на ставках. Есть сервис, что работает с 2013 года. Прогнозы играют до победы. Побеждают ежедневно. Ищи в Яндексе по фразе: «прогнозСОТКА».
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Semenycch
1784020900
Парнокопытные и на этой странице насвинячили!
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Император 1
1784022576
Ты бы хоть играла нормально, мартышка. На ЧМ полный ноль.
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Цугундeр
1784023600
Мбапоша тебя на этой цепочке по Мадриду будет выгуливать..)
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zlobny_zenitos
1784026960
Молодой, глупый еще...понты деревенские...рэперок)))
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