Ямаль пришел на пресс-конференцию с цепочкой из белого золота с бриллиантами

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль пришел на пресс-конференцию перед полуфиналом ЧМ-2026 с цепочкой из белого золота с бриллиантами на шее.

13 июля ему исполнилось 19 лет.

«Это я купил себе сам, так что это не считается подарком.

Пока я получил не так уж много подарков. Лучшим подарком стала бы победа в полуфинале и поездка в Нью-Йорк [там пройдет финал ЧМ-2026]», – сказал Ямаль.

Полуфинал ЧМ-2026 Франция – Испания пройдет сегодня и начнется в 22:00 мск.

Ямаль в 6 матчах на турнире забил 1 гол.

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