Булыкин предположил, что деморализовало сборную Франции в полуфинале ЧМ-2026 с Испанией

Дмитрий Булыкин высказался о поражении Франции от Испании в 1/2 финала ЧМ-2026.

«Французы не создали практически ничего, хотя команда у них очень хорошая. Видимо, их деморализовал первый пропущенный гол, и дальше они не знали, что делать.

Испания играла в свою игру, очень хорошо владела мячом, заставляла Францию нервничать и не дала ничего создать.

Даже у Мбаппе ничего не получилось: был один удар по воротам, и тот заблокировали.

Очень невзрачный матч провела сборная Франции, хотя считалась фаворитом и должна была как минимум оказаться в финале», – заявил Булыкин.

Франция проиграла со счетом 0:2 и теперь поспорит лишь за третье место.

Голы у Испании забили Микель Оярсабаль с пенальти на 22-й минуте и Педро Порро на 58-й.

Во втором полуфинале сегодня встретятся Англия и Аргентина.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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