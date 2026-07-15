Булыкин предположил, что деморализовало сборную Франции в полуфинале ЧМ-2026 с Испанией

Дмитрий Булыкин высказался о поражении Франции от Испании в 1/2 финала ЧМ-2026.
«Французы не создали практически ничего, хотя команда у них очень хорошая. Видимо, их деморализовал первый пропущенный гол, и дальше они не знали, что делать.
Испания играла в свою игру, очень хорошо владела мячом, заставляла Францию нервничать и не дала ничего создать.
Даже у Мбаппе ничего не получилось: был один удар по воротам, и тот заблокировали.
Очень невзрачный матч провела сборная Франции, хотя считалась фаворитом и должна была как минимум оказаться в финале», – заявил Булыкин.
- Франция проиграла со счетом 0:2 и теперь поспорит лишь за третье место.
- Голы у Испании забили Микель Оярсабаль с пенальти на 22-й минуте и Педро Порро на 58-й.
- Во втором полуфинале сегодня встретятся Англия и Аргентина.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Источник: Metaratings