Булыкин раскрыл, как Алдонин справляется с онкологическим заболеванием

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о состоянии здоровья бывшего партнера по национальной команде Евгения Алдонина.
- Футболист борется с раком поджелудочной железы.
- О его болезни стало известно в ноябре прошлого года.
- Для лечения Алдонина собирали деньги на благотворительном аукционе.
«Состояние Алдонина? Он сейчас приехал в Москву и пока восстанавливается.
Но мы с ним уже успели увидеться и даже поиграть в падел против Малкина и Ковальчука. Хочется верить, что Алдонин вернулся, все поборол и будет потихонечку возвращаться в нормальную жизнь.
Знаю, что Женя проходит лечение в Москве, а дальше будет видно. Он нормально справляется с болезнью, особенно если учесть, что мы с ним полчаса в падел поиграли против хоккеистов.
Думаю, Алдонин потихонечку восстанавливается, но более подробно лучше спрашивать у него. Я не посвящен в медицинские тайны», – заявил Булыкин.
Источник: Sport24