Булыкин раскрыл, как Алдонин справляется с онкологическим заболеванием

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о состоянии здоровья бывшего партнера по национальной команде Евгения Алдонина.

Футболист борется с раком поджелудочной железы.

О его болезни стало известно в ноябре прошлого года.

Для лечения Алдонина собирали деньги на благотворительном аукционе.

«Состояние Алдонина? Он сейчас приехал в Москву и пока восстанавливается.

Но мы с ним уже успели увидеться и даже поиграть в падел против Малкина и Ковальчука. Хочется верить, что Алдонин вернулся, все поборол и будет потихонечку возвращаться в нормальную жизнь.

Знаю, что Женя проходит лечение в Москве, а дальше будет видно. Он нормально справляется с болезнью, особенно если учесть, что мы с ним полчаса в падел поиграли против хоккеистов.

Думаю, Алдонин потихонечку восстанавливается, но более подробно лучше спрашивать у него. Я не посвящен в медицинские тайны», – заявил Булыкин.