Алаев одним словом описал ситуацию Алдонина, борющегося с раком

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о состоянии бывшего игрока сборной России Евгения Алдонина.

Футболист борется с раком поджелудочной железы. О нем стало известно в прошлом году.

Он говорил, что лечится в Германии.

Для Алдонина собрали почти 3 миллиона рублей на благотворительном аукционе.

«Почти ежедневно мы на связи с ним. Женя в непростой ситуации, проходит сложное лечение. Хочу выразить ему слова поддержки, потому что это тяжелейшая история. Но он как на поле был бойцом, так и здесь. Уверен, что его характера и силы воли хватит, чтобы победить эту страшную болезнь», – сказал Алаев.