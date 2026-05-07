  • Алаев одним словом описал ситуацию Алдонина, борющегося с раком

Алаев одним словом описал ситуацию Алдонина, борющегося с раком

Вчера, 11:58
2

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о состоянии бывшего игрока сборной России Евгения Алдонина.

  • Футболист борется с раком поджелудочной железы. О нем стало известно в прошлом году.
  • Он говорил, что лечится в Германии.
  • Для Алдонина собрали почти 3 миллиона рублей на благотворительном аукционе.

«Почти ежедневно мы на связи с ним. Женя в непростой ситуации, проходит сложное лечение. Хочу выразить ему слова поддержки, потому что это тяжелейшая история. Но он как на поле был бойцом, так и здесь. Уверен, что его характера и силы воли хватит, чтобы победить эту страшную болезнь», – сказал Алаев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Алдонин Евгений Алаев Александр
Комментарии (2)
361isa@mail.ru
1778145377
Почему в заголовках всегда пишете "одним словом описал"? Где там одно слово? Там несколько предложений.
