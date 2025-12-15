Алдонин сделал заявление о лечении от рака

Экс-игрок ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин высказался о борьбе с онкологическим заболеванием.

Сегодня прошел футбольный турнир в его поддержку. Бывший полузащитник обратился к участникам соревнования.

«Дорогие друзья, я рад всех приветствовать! Нахожусь в Германии на лечении. Слава богу, врачи позволяют гулять и даже минимально заниматься спортом.

Безумно благодарен каждому, кто принимает участие в матче, за поддержку. Спасибо вам огромное. Это имеет огромное значение для моих близких, для меня.

Всех обнимаю, всех уважаю. Надеюсь, с такой вашей поддержкой я обязательно со всем справлюсь.

Самое главное – берегите своих родных и близких. Всем добра и всех обнимаю», – заявил Алдонин.