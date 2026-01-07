Губерниев дал совет «Спартаку» после назначения Карседо

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев посоветовал «Спартаку» копить деньги.

«Удачи «Спартаку», аккуратнее на поворотах. Советую «Спартаку» готовить уже компенсацию за увольнение Карседо.

Компенсация будет очень высокой, тренер ведь хороший, много денег возьмет, когда его выгонят», – сказал Губерниев.