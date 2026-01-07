Губерниев дал совет «Спартаку» после назначения Карседо

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев посоветовал «Спартаку» копить деньги.
«Удачи «Спартаку», аккуратнее на поворотах. Советую «Спартаку» готовить уже компенсацию за увольнение Карседо.
Компенсация будет очень высокой, тренер ведь хороший, много денег возьмет, когда его выгонят», – сказал Губерниев.
- Карседо назначили 5 января. С ним заключили контракт до лета 2028 года.
- Ранее испанец возглавлял «Пафос», который под его руководством выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Кипра, а также вышел в общий этап Лиги чемпионов.
- Московская команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.
Источник: «Все про спорт»