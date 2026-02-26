Прогноз Бубнова на топ-3 РПЛ по итогам сезона

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов по просьбе подписчика дал прогноз на исход сезона РПЛ. Спортсмена попросили определить, какой будет итоговая топ-3.

Бубнов заявил на своем ютуб-канале, что в итоговой тройке сильнейших чемпионата России окажутся «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА.

Сейчас из названной Бубновым тройки вне ее идет только ЦСКА. Красно-синие отстают от лидирующего «Локомотива» на очко.