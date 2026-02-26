Прогноз Бубнова на топ-3 РПЛ по итогам сезона

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов по просьбе подписчика дал прогноз на исход сезона РПЛ. Спортсмена попросили определить, какой будет итоговая топ-3.
Бубнов заявил на своем ютуб-канале, что в итоговой тройке сильнейших чемпионата России окажутся «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА.
Сейчас из названной Бубновым тройки вне ее идет только ЦСКА. Красно-синие отстают от лидирующего «Локомотива» на очко.
- Чемпионат России возобновится завтра, 27 февраля, встречей «Зенита» и «Балтики». Она состоится в Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
- Лидирует в чемпионате страны «Краснодар», защищающий титул.
- В зоне вылета турнирной таблицы РПЛ расположились «Оренбург» и «Сочи», который в прошлом сезоне выступал в Первой лиге и поднялся в высший дивизион благодаря отстранению «Торпедо». Москвичи были наказаны за подкуп судей.
Источник: «Бомбардир»