Бубнов дал инсайд по будущему Галактионова в «Локомотиве»

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал о возможной отставке Михаила Галактионова с поста главного тренера «Локомотива».
– Верите ли вы вообще, что «Локомотив», вот то что декларирует – борьбу за чемпионство, действительно к ней готов?
– Здесь есть другая трудность. В том смысле, что перед чемпионатом им не ставилась задача стать чемпионами. А сейчас, с учeтом того, что они рядом совсем, задача поставлена.
Перед Галактионовым. И, если он еe не выполнит… Там есть такая информация… Инсайд. Что он может покинуть «Локомотив».
– Вы правда думаете, если «Локомотив» не выполнит задачу, Галактионов может остаться без работы?
– Скажем так… Уведут в отставку.
– Борис Борисович Ротенберг?
– Ну а что здесь такого? Зачем они ставили тогда такую задачу?
- «Локо» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 3 очка.
- 41-летний Галактионов возглавляет столичную команду с ноября 2022 года.
- Его контракт с клубом действует до лета 2028-го.
Источник: «Коммент.Шоу»