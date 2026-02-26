Бубнов дал инсайд по будущему Галактионова в «Локомотиве»

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал о возможной отставке Михаила Галактионова с поста главного тренера «Локомотива».

– Верите ли вы вообще, что «Локомотив», вот то что декларирует – борьбу за чемпионство, действительно к ней готов?

– Здесь есть другая трудность. В том смысле, что перед чемпионатом им не ставилась задача стать чемпионами. А сейчас, с учeтом того, что они рядом совсем, задача поставлена.

Перед Галактионовым. И, если он еe не выполнит… Там есть такая информация… Инсайд. Что он может покинуть «Локомотив».

– Вы правда думаете, если «Локомотив» не выполнит задачу, Галактионов может остаться без работы?

– Скажем так… Уведут в отставку.

– Борис Борисович Ротенберг?

– Ну а что здесь такого? Зачем они ставили тогда такую задачу?