«Очередной косяк Галицкого»: Бубнову не понравился трансфер «Краснодара»

Бывший спартаковец Александр Бубнов недоволен трансфером Валентина Пальцева в «Краснодар» из «Динамо Мх».

«Знаешь, сколько? 3,5 миллиона евро. Сейчас с ним заключили [контракт]. Он уже не в аренде, а этот, контракт. Валя – 3,5, это кошмар, конечно.

Очередной косяк Галицкого Сергея Николаевича. Я ему уже об этом говорил», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».