Агент объяснил, почему Джикия потерял место в составе «Антальяспора»

Сегодня, 14:48
1

Владимир Кузьмичев, агент защитника «Антальяспора» Георгия Джикии, прокомментировал положение игрока в турецком клубе.

«У него была травма. А пока восстанавливался, в «Антальяспоре» сменился тренер. И тот считает, что Георгий пока не набрал кондиции.

Но на него рассчитывают. Когда он получит шанс, увидим, что Джикия в полном порядке.

Может летом вернуться в Россию? Всe возможно. Если будет интересный вариант, почему нет», – сказал агент.

  • Георгий Джикия перешел в «Антальяспор» летом 2025 года из «Химок».
  • Последний раз защитник выходил на поле 8 ноября 2025 года в матче чемпионата Турции с «Бешикташем» (1:3).
  • В шести последних матчах турецкой команды россиянин оставался в запасе.
  • Джикия – бывший капитан «Спартака», за который выступал с 2017 по 2024 год.
  • На счету защитника более 40 матчей за сборную России.

Источник: «Чемпионат»
Турция. Суперлига Антальяспор Джикия Георгий
Император Бомжей
1772108972
Капец, в голове не укладывается, как из топового защитника РПЛ, стать всего за сезон игроком, который и в Турции не нужен)))
Ответить
18+
