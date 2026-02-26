Агент объяснил, почему Джикия потерял место в составе «Антальяспора»

Владимир Кузьмичев, агент защитника «Антальяспора» Георгия Джикии, прокомментировал положение игрока в турецком клубе.

«У него была травма. А пока восстанавливался, в «Антальяспоре» сменился тренер. И тот считает, что Георгий пока не набрал кондиции.

Но на него рассчитывают. Когда он получит шанс, увидим, что Джикия в полном порядке.

Может летом вернуться в Россию? Всe возможно. Если будет интересный вариант, почему нет», – сказал агент.