Агент объяснил, почему Джикия потерял место в составе «Антальяспора»

Владимир Кузьмичев, агент защитника «Антальяспора» Георгия Джикии, прокомментировал положение игрока в турецком клубе.
«У него была травма. А пока восстанавливался, в «Антальяспоре» сменился тренер. И тот считает, что Георгий пока не набрал кондиции.
Но на него рассчитывают. Когда он получит шанс, увидим, что Джикия в полном порядке.
Может летом вернуться в Россию? Всe возможно. Если будет интересный вариант, почему нет», – сказал агент.
- Георгий Джикия перешел в «Антальяспор» летом 2025 года из «Химок».
- Последний раз защитник выходил на поле 8 ноября 2025 года в матче чемпионата Турции с «Бешикташем» (1:3).
- В шести последних матчах турецкой команды россиянин оставался в запасе.
- Джикия – бывший капитан «Спартака», за который выступал с 2017 по 2024 год.
- На счету защитника более 40 матчей за сборную России.
Источник: «Чемпионат»