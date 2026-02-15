Экс-тренер «Спартака» повторил рекорд «Фенербахче» 61-летней давности

Главный тренер «Фенербахче» Доменико Тедеско повторил рекорд клуба по самой длинной беспроигрышной серии в чемпионате Турции после прихода в команду.

В матче 22-го тура стамбульцы победили в гостях «Трабзонспор» со счетом 3:2.

Команда экс-тренера «Спартака» не проигрывает на протяжении 19 матчей Суперлиги после его назначения в клуб.

За это время при 40-летнем специалисте «Фенербахче» одержал 13 побед при 6 ничьих.

Подобная серия из 19 матчей без поражений в чемпионате после прихода нового главного тренера была у клуба в октябре 1964-го – феврале 1965 года. Тогда «Фенербахче» возглавлял англичанин Оскар Холд, с которым клуб одержал победу в турнире в том сезоне.