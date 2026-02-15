Экс-тренер «Спартака» повторил рекорд «Фенербахче» 61-летней давности

Главный тренер «Фенербахче» Доменико Тедеско повторил рекорд клуба по самой длинной беспроигрышной серии в чемпионате Турции после прихода в команду.
В матче 22-го тура стамбульцы победили в гостях «Трабзонспор» со счетом 3:2.
Команда экс-тренера «Спартака» не проигрывает на протяжении 19 матчей Суперлиги после его назначения в клуб.
За это время при 40-летнем специалисте «Фенербахче» одержал 13 побед при 6 ничьих.
Подобная серия из 19 матчей без поражений в чемпионате после прихода нового главного тренера была у клуба в октябре 1964-го – феврале 1965 года. Тогда «Фенербахче» возглавлял англичанин Оскар Холд, с которым клуб одержал победу в турнире в том сезоне.
- «Фенербахче» занимает 2-е место в Суперлиге с 52 очками после 22 матчей. Лидирует «Галатасарай» с 55 очками.
- В следующей игре в турнире стамбульцы дома примут «Касымпашу» 23 февраля.
- Отметим, что «Фенербахче» еще не проигрывал в этом сезоне в чемпионате, в том числе в первых трех турах Суперлиги под руководством Жозе Моуринью, который был уволен после поражения от «Бенфки» в заключительном раунде квалификации Лиги чемпионов.
Источник: страница OptaCan в соцсети X