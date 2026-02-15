Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Экс-тренер «Спартака» повторил рекорд «Фенербахче» 61-летней давности

Экс-тренер «Спартака» повторил рекорд «Фенербахче» 61-летней давности

Сегодня, 12:14
7

Главный тренер «Фенербахче» Доменико Тедеско повторил рекорд клуба по самой длинной беспроигрышной серии в чемпионате Турции после прихода в команду.

В матче 22-го тура стамбульцы победили в гостях «Трабзонспор» со счетом 3:2.

Команда экс-тренера «Спартака» не проигрывает на протяжении 19 матчей Суперлиги после его назначения в клуб.

За это время при 40-летнем специалисте «Фенербахче» одержал 13 побед при 6 ничьих.

Подобная серия из 19 матчей без поражений в чемпионате после прихода нового главного тренера была у клуба в октябре 1964-го – феврале 1965 года. Тогда «Фенербахче» возглавлял англичанин Оскар Холд, с которым клуб одержал победу в турнире в том сезоне.

  • «Фенербахче» занимает 2-е место в Суперлиге с 52 очками после 22 матчей. Лидирует «Галатасарай» с 55 очками.
  • В следующей игре в турнире стамбульцы дома примут «Касымпашу» 23 февраля.
  • Отметим, что «Фенербахче» еще не проигрывал в этом сезоне в чемпионате, в том числе в первых трех турах Суперлиги под руководством Жозе Моуринью, который был уволен после поражения от «Бенфки» в заключительном раунде квалификации Лиги чемпионов.

Турецкий клуб задерживает зарплату Джикии 6
Экс-игрок 6 российских клубов возглавил «Серик» после Юрана
Сын Садыгова отметился первым голевым действием за «Серикспор» в 18-м матче 1
Источник: страница OptaCan в соцсети X
Турция. Суперлига Фенербахче Трабзонспор Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1771147787
...цыганский заговор, не иначе...
Ответить
Император Бомжей
1771147872
Странно получается, как люди прошли Спартаковскую закалку, у них начинает переть))
Ответить
rash1959
1771148141
Что имеем не жалеем, потерявши плачем... Обидно за подобные статистики: Эмери, теперь Тедеско. Не удивлюсь, если завтра будет Станок. Ещё одно подтверждение тому, что все эти псевдо ветераны, писаки-мараки, эксперды, изрыгающие свою желчь на Команду - обычное гов-о на палочке, или ноль без палочки.
Ответить
oyabun
1771148951
Да, Тедеско был хорош в Спартаке. При том что его гнобили наподобие Станковича всякие "доброжелатели". Жаль рано ушел из клуба.
Ответить
k611
1771151387
Красавчик!
Ответить
