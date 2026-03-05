Юран прокомментировал решение ФИФА по Садыгову

Российский тренер Сергей Юран высказался о пожизненном бане Туфана Садыгова от ФИФА.

Бизнесмена отстранили от футбольной деятельности во всем мире.

Он был инвестором «Химок» – в итоге клуб обанкротился и был ликвидирован без выплаты многомиллионных долгов.

Сейчас Садыгова связывают с турецким «Серик Беледиеспором».

Юран поработал при Садыгове и в «Химках», и в «Серике». Клуб из Турции до сих пор не рассчитался с ним.

«Он никогда и не имел официальной причастности. Садыгов всегда был как инвестор. Я даже не понимаю, какой здесь может быть запрет? Он давал финансы. А где его подпись?

Не знаю, что там ему запретили во всем мире. Кто-то захотел хайп поймать. История с отстранением для меня непонятна.

Все со слов же. Будут официальные факты – тогда можно о чем-то говорить», – сказал Юран.