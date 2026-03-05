Юран прокомментировал решение ФИФА по Садыгову

Российский тренер Сергей Юран высказался о пожизненном бане Туфана Садыгова от ФИФА.
- Бизнесмена отстранили от футбольной деятельности во всем мире.
- Он был инвестором «Химок» – в итоге клуб обанкротился и был ликвидирован без выплаты многомиллионных долгов.
- Сейчас Садыгова связывают с турецким «Серик Беледиеспором».
- Юран поработал при Садыгове и в «Химках», и в «Серике». Клуб из Турции до сих пор не рассчитался с ним.
«Он никогда и не имел официальной причастности. Садыгов всегда был как инвестор. Я даже не понимаю, какой здесь может быть запрет? Он давал финансы. А где его подпись?
Не знаю, что там ему запретили во всем мире. Кто-то захотел хайп поймать. История с отстранением для меня непонятна.
Все со слов же. Будут официальные факты – тогда можно о чем-то говорить», – сказал Юран.
Источник: «Спорт-Экспресс»