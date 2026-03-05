Введите ваш ник на сайте
Юран прокомментировал решение ФИФА по Садыгову

5 марта, 15:23
4

Российский тренер Сергей Юран высказался о пожизненном бане Туфана Садыгова от ФИФА.

  • Бизнесмена отстранили от футбольной деятельности во всем мире.
  • Он был инвестором «Химок» – в итоге клуб обанкротился и был ликвидирован без выплаты многомиллионных долгов.
  • Сейчас Садыгова связывают с турецким «Серик Беледиеспором».
  • Юран поработал при Садыгове и в «Химках», и в «Серике». Клуб из Турции до сих пор не рассчитался с ним.

«Он никогда и не имел официальной причастности. Садыгов всегда был как инвестор. Я даже не понимаю, какой здесь может быть запрет? Он давал финансы. А где его подпись?

Не знаю, что там ему запретили во всем мире. Кто-то захотел хайп поймать. История с отстранением для меня непонятна.

Все со слов же. Будут официальные факты – тогда можно о чем-то говорить», – сказал Юран.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Серик Беледиеспор Химки Юран Сергей
k611
1772715469
Непонятно зачем после истории с Химками, Юран ввязался в турецкую историю...
Ответить
Dan93
1772717005
Защищает хозяина))
Ответить
FWSPM
1772721746
от чего его отстранили? он что в чем то лично когда то учавствовал? все через подставных лиц и никакой ответственности
Ответить
