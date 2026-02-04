Юран оценил аренду Чалова в предпоследнюю команду Турции

Российский тренер Сергей Юран отреагировал на переход Федора Чалова из ПАОКа в «Кайсериспор».
«Для Чалова переход в турецкую Суперлигу – лучше, чем возвращение в РПЛ. Он же не просто так в Европу уехал, хотел там играть.
В Турции он останется на виду у европейских клубов. Поэтому это нормальный вариант, к тому же сейчас чемпионат Турции не слабее РПЛ, там серьезный уровень, очень высокое сопротивление.
Не считаю, что переход в «Кайсериспор» – это плохо для карьеры Чалова, желаю ему удачи», – сказал Юран.
- «Кайсериспор» арендовал нападающего без права выкупа.
- Рыночная стоимость Чалова – 5,5 миллиона евро.
- За 1,5 года в ПАОКе он забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 64 матчах.
- В чемпионате Турции «Кайсериспор» идет на предпоследнем месте с 15 очками в 20 турах.
Источник: «РБ Спорт»