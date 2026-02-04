Юран оценил аренду Чалова в предпоследнюю команду Турции

Российский тренер Сергей Юран отреагировал на переход Федора Чалова из ПАОКа в «Кайсериспор».

«Для Чалова переход в турецкую Суперлигу – лучше, чем возвращение в РПЛ. Он же не просто так в Европу уехал, хотел там играть.

В Турции он останется на виду у европейских клубов. Поэтому это нормальный вариант, к тому же сейчас чемпионат Турции не слабее РПЛ, там серьезный уровень, очень высокое сопротивление.

Не считаю, что переход в «Кайсериспор» – это плохо для карьеры Чалова, желаю ему удачи», – сказал Юран.