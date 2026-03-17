Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  Экс-вратарь ЦСКА сказал, при каком условии могут уволить Челестини

Экс-вратарь ЦСКА сказал, при каком условии могут уволить Челестини

Сегодня, 10:05
9

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков считает, что главного тренера команды Фабио Челестини могут уволить в случае непопадания в топ-3 РПЛ.

«У команды уже четыре поражения подряд [в РПЛ]. Вторую часть сезона начали абсолютно неудачно. Первый круг был достойный, зимой хорошо усилились, но сейчас начало не впечатлило. Что-то пошло не так. Надо что-то делать, нужны корректировки. ЦСКА сейчас вообще не впечатляет.

Было ощущение, что ЦСКА будет бороться за самое высокое место, но однозначно команда еще поборется до конца за призовую строчку. Пятое место – это не место ЦСКА, точно не предел мечтаний с таким составом.

Если ЦСКА не займет призовое место по итогам сезона, то руководству клуба надо решать по Челестини. И мы тоже сделаем свои выводы. Хотя в «Спартаке» каждый год тренеров меняют, но от перемены слагаемых сумма не меняется», – сказал Новиков.

  • ЦСКА занимает 5-е место в РПЛ с 36 очками после 21 тура. Команда отстает от 3-й позиции на 5 очков.
  • Фабио Челестини возглавил красно-синих 20 июня 2025 года.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Челестини Фабио
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Strige
1773734900
Какой топ 3.... Этим пони сейчас за радость будет с Сочи вничью сыграть...
Ответить
Cleaner
1773736839
Проиграет ЦСКА еще две игры и Челестини СРАЗУ же дадут пинка под зад! Потому как результаты его тренерства сейчас просто БЕЗОБРАЗНЫ!!!...(((
Ответить
ilich55
1773737030
Не знание и неумение выстроить подготовку команды в зимний перерыв, беда всех иностранных тренеров. Тренеры просто не знают чем заниматься. Отсюда и результаты.
Ответить
BRO_football
1773737400
Если Кубок России не возьмут, то можно смело выпинывать главного тренера прямо сейчас и не ждать до конца сезона. Сегодня как раз будет решаться судьба Челестини. После матча с Краснодаром. Инстайдеры, можете вкидывать. Авось угадаете.
Ответить
Snek
1773740327
Крайне не согласен. Во-первых самое главное, если говорить о самой игре, то с Ахматом ЦСКА сыграл ужасно, все остальные матчи ЦСКА играл нормально и игра была, но всё складывалось по какому-то лютому сценарию, в котором результаты всех стараний ушли в сливной бачок. Челестини надо менять, если не будет игры, а игра есть, значит и результат будет. Такое бывает, что команда играет и делает всё правильно, а результата нет и это временный период. Вот если команда потеряет мотивацию раньше, чем придёт результат, тогда да, это уже можно считать провалом.
Ответить
SLADE2019
1773741123
И этот средненький воротник должен про Спартак что то сказануть. Про себя щебетай, птичка.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 