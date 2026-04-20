ЦСКА не рассматривает назначение Талалаева

Футбольный агент Тимур Гурцкая опроверг информацию о возможном приглашении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в ЦСКА.
– На этой неделе много обсуждалось, что Талалаев входит в некие расширенные или шорт-листы ЦСКА. Нобель об этом сказал. Ты что-то знаешь об этом?
– Он *** [наврал]. Просто Нобель понадеялся, что попадет в какой-то инсайд. Нет Талалаева в списках ЦСКА.
– Но они (списки) уже есть?
– Мы же на прошлой неделе обсуждали, что есть два потенциальных кандидата [Слуцкий и Личка], которых будут пытаться уговорить.
Со Слуцким будет очень сложно договориться. Викторович не бросит команду посреди сезона, они набрали ход, они в него верят. Думаю, это маловероятно.
- Сейчас ЦСКА возглавляет швейцарец Фабио Челестини.
- При нем армейцы выиграли только 4 из 10 матчей после зимней паузы.
- «Балтика» в таблице РПЛ идет выше столичной команды.
Источник: «Это футбол, брат!»