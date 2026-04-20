ЦСКА не рассматривает назначение Талалаева

Футбольный агент Тимур Гурцкая опроверг информацию о возможном приглашении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в ЦСКА.

– На этой неделе много обсуждалось, что Талалаев входит в некие расширенные или шорт-листы ЦСКА. Нобель об этом сказал. Ты что-то знаешь об этом?

– Он *** [наврал]. Просто Нобель понадеялся, что попадет в какой-то инсайд. Нет Талалаева в списках ЦСКА.

– Но они (списки) уже есть?

– Мы же на прошлой неделе обсуждали, что есть два потенциальных кандидата [Слуцкий и Личка], которых будут пытаться уговорить.

Со Слуцким будет очень сложно договориться. Викторович не бросит команду посреди сезона, они набрали ход, они в него верят. Думаю, это маловероятно.