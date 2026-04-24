Дивеев – об отъезде в Европу: «Буде-Глимт», «Гавр», ПАОК – я не стал бы так рисковать»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев рассказал, что готов перейти только в тот клуб из топ-5 лиг, который борется за выход в Лигу чемпионов или Лигу Европы.
– Представим: «Буде-Глимт» зовет Дивеева. Твоя реакция?
– Не перешел бы.
– Точно?
– Далер Кузяев уезжал в «Гавр», Федор Чалов в ПАОК – я не стал бы так рисковать. Если и пробовать себя в другом европейском чемпионате, то в команде из топ-5, которая борется за выход в Лигу чемпионов или Лигу Европы. Такая мечта по-прежнему есть.
– Даже если предложат меньше денег?
– На 90%, конечно, падать в зарплате не готов. А вот 50% – уже можно подумать.
- 26-летний Дивеев в этом сезоне провел 30 матчей за ЦСКА и «Зенит», забил 3 гола.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.
Источник: Sport24