Обляков прокомментировал неудаление Вуячича в матче с «Рубином»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал спорный эпизод из матча 27-го тура «Рубин» – ЦСКА (0:0).
- Речь о фоле Игора Вуячича на Иване Облякове на 5-й минуте матча.
- Судья Рафаэль Шафеев показал черногорцу желтую карточку.
- «Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию игры в Казани.
– В начале матча на вас был фол со стороны Вуячича. Не кажется ли вам, что там была красная карточка?
– Мне прилетело, но не знаю, насколько это красная карточка. С учетом нынешних трактовок и того, за какие моменты сейчас назначают пенальти, возможно, за такой фол арбитр мог бы дать красную карточку.
Источник: «Матч ТВ»