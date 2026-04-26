Обляков прокомментировал неудаление Вуячича в матче с «Рубином»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал спорный эпизод из матча 27-го тура «Рубин» – ЦСКА (0:0).

Речь о фоле Игора Вуячича на Иване Облякове на 5-й минуте матча.

Судья Рафаэль Шафеев показал черногорцу желтую карточку.

«Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию игры в Казани.

– В начале матча на вас был фол со стороны Вуячича. Не кажется ли вам, что там была красная карточка?

– Мне прилетело, но не знаю, насколько это красная карточка. С учетом нынешних трактовок и того, за какие моменты сейчас назначают пенальти, возможно, за такой фол арбитр мог бы дать красную карточку.