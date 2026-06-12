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Роналду сказал, чего ждет от игры Португалии на ЧМ-2026

Вчера, 16:46
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о предстоящем ЧМ-2026.

«Мы очень рады и понимаем, что чемпионат мира – это всегда особенное соревнование, как и чемпионат Европы, мы входим в него с большой надеждой. Физически? Я в порядке, разве вы не видели матчи?

[Является ли Португалия одним из претендентов на титул]. Мы узнаем это только в конце. Это очень хорошее поколение, но есть факторы, которые мы не можем контролировать, такие как игры, победа или поражение – это самое важное. Я верю, что это поколение принесет много радости португальскому народу.

[О подготовке команды к ЧМ]. Это было утомительно, потому что мы много работали. В играх были победы, но самое важное – это 17 июня, наш первый матч. А затем, когда все станет сложнее, тогда мы увидим настоящих чемпионов.

Это будет зависеть от многих факторов, я весьма уверен, что все пойдет хорошо, важно занять первое место в группе, а затем – игра за игрой, шаг за шагом, спокойно, набирая уверенность и входя в ритм», – сказал Роналду.

  • Португалия сыграет на ЧМ-2026 в группе с ДР Конго (17 июня), Узбекистаном (23 июня) и Колумбией (в ночь на 28 июня).
  • Для 41-летнего Роналду это 6-й чемпионат мира в карьере.

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Источник: A Bola
Чемпионат мира Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (2)
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Cleaner
1781277220
С Роналду в составе сборной Португалии нечего ловить на этом ЧМ!
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