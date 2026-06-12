Роналду сказал, чего ждет от игры Португалии на ЧМ-2026

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о предстоящем ЧМ-2026.

«Мы очень рады и понимаем, что чемпионат мира – это всегда особенное соревнование, как и чемпионат Европы, мы входим в него с большой надеждой. Физически? Я в порядке, разве вы не видели матчи?

[Является ли Португалия одним из претендентов на титул]. Мы узнаем это только в конце. Это очень хорошее поколение, но есть факторы, которые мы не можем контролировать, такие как игры, победа или поражение – это самое важное. Я верю, что это поколение принесет много радости португальскому народу.

[О подготовке команды к ЧМ]. Это было утомительно, потому что мы много работали. В играх были победы, но самое важное – это 17 июня, наш первый матч. А затем, когда все станет сложнее, тогда мы увидим настоящих чемпионов.

Это будет зависеть от многих факторов, я весьма уверен, что все пойдет хорошо, важно занять первое место в группе, а затем – игра за игрой, шаг за шагом, спокойно, набирая уверенность и входя в ритм», – сказал Роналду.