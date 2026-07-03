Список комментаторов на 1/8 финала ЧМ-2026: у Генича – один матч, у Черданцева – ни одного

«Матч ТВ» опубликовал расписание комментаторов на 1/8 финала чемпионата мира-2026.
4 июля
19:00. Канада – Марокко (Константин Генич)
23:00. Парагвай – Франция (Роман Нагучев)
5 июля
22:40. Бразилия – Норвегия (Станислав Минин)
6 июля
02:40. Мексика – Англия (Александр Неценко)
21:00. Португалия – Испания (Дмитрий Шнякин)
7 июля
02:40. США – Бельгия (Роман Трушечкин)
18:30. Австралия/Египет – Аргентина/Кабо-Верде (Михаил Моссаковский)
22:00. Швейцария – Колумбия/Гана (Игорь Кытманов)
Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе
Источник: «Бомбардир»