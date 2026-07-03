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ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Список комментаторов на 1/8 финала ЧМ-2026: у Генича – один матч, у Черданцева – ни одного

Список комментаторов на 1/8 финала ЧМ-2026: у Генича – один матч, у Черданцева – ни одного

Вчера, 23:39
3

«Матч ТВ» опубликовал расписание комментаторов на 1/8 финала чемпионата мира-2026.

4 июля

19:00. Канада – Марокко (Константин Генич)

23:00. Парагвай – Франция (Роман Нагучев)

5 июля

22:40. Бразилия – Норвегия (Станислав Минин)

6 июля

02:40. Мексика – Англия (Александр Неценко)

21:00. Португалия – Испания (Дмитрий Шнякин)

7 июля

02:40. США – Бельгия (Роман Трушечкин)

18:30. Австралия/Египет – Аргентина/Кабо-Верде (Михаил Моссаковский)

22:00. Швейцария – Колумбия/Гана (Игорь Кытманов)

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Генич Константин Черданцев Георгий
Комментарии (3)
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FCSpartakM
1783112032
ну хоть Неценко в ночную, можно пропустить
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Mirak92
1783113071
Не осилю гниду слушать
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Серёга-Динамовец
1783135955
Чердака нет, это радует, не могу его слушать!.
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