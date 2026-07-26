Реакция Губерниева на 3:0 «Спартака» с «Родиной»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на уверенную победу «Спартака» над «Родиной».

«Спартак» обыграл «Родину» со счетом 3:0 в 1-м туре РПЛ.

Голы забили Маркиньос, Кристофер Мартинс и Данил Пруцев.

Следующий соперник красно-белых – «Ахмат».

– Как оцените старт чемпионата в исполнении «Спартака»?

– Несмотря на то, что «Спартак» играл против дебютанта РПЛ, скорость созидания и уровень игры были неплохие.

– Нынешний «Спартак» претендует на борьбу за чемпионство?

– Сейчас рано говорить. В любом случае по характеру движений команда выглядит неплохо, но это только первый матч. Обладатели Кубка – это здорово, Суперкубок проиграли в драматичной борьбе. В этом смысле у них мотивация зашкаливает.

Вообще нашему футболу нужен сильный «Спартак». Если он будет претендовать на чемпионство, конечно, многих будет раздражать, но главное, что это будет полезно и правильно для футбольной страны. Поэтому «Спартак» так нещадно критикуют, я в том числе. «Спартак» должен быть сильным.