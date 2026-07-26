«Факел» наградил лучшего игрока 15 килограммами еды

Ильнур Альшин, полузащитник «Факела», получил 15-килограммовую головку сыра за звание лучшего игрока команды в матче 1-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо».

Встреча прошла в Воронеже и завершилась поражением хозяев со счетом 1:2. Несмотря на неудачный результат, Альшина отметили необычным призом – сырной головкой весом 15 килограммов.

«Тяжeлое, весом 15 килограммов, признание – столь же тяжeлое как ноша капитана, но если кто-то с этим и справится, так это точно Ильнур», – говорится в сообщении пресс-службы «Факела».