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Олег Василенко
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22:57
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Джорджина выложила новые фото со смелым декольте
22:39
В «Реале» определились с преемником для Анчелотти
22:10
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21:55
Экс-судья Итурральде заявил о давлении со стороны президента «Реала» Переса в 2010 году
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Олег Василенко
Тренер
Имя
Олег
Отчество
Петрович
Фамилия
Василенко
Гражданство
Россия
Дата рождения
6 октября 1973
Статистика
Новости
Статьи
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2022/2023
Россия. Премьер-лига 2022/2023
Товарищеские матчи 2022
Россия. Кубок 2021/2022
Россия. ФНЛ 2021/2022
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2014/2015
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Факел
1
0
1
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
31.08.2022
Зенит
2 : 0
Факел
24 декабря 2022
11:11
В шорт-листе «Пари НН» остались 4 тренера. Клуб примет решение до 27 декабря
1
21 декабря 2022
18:21
«Пари НН» выбирает между четырьмя тренерами
1
30 ноября 2022
12:06
«Пари НН» провел встречу с Василенко. Основным кандидатом на пост тренера остается Радимов
5
18 ноября 2022
16:20
«Пари НН» рассматривает пять кандидатов на пост главного тренера
8
15 ноября 2022
18:49
«Пари НН» выбирает между тремя тренерами
1
20 октября 2022
15:15
Юран, Радимов и еще четыре тренера – в шорт-листе «Пари НН» (Metaratings)
2
2 октября 2022
10:51
Василенко ответил на вопрос о возвращении в «Факел»
16 сентября 2022
13:23
Экс-тренер «Факела» Василенко назвал единственную команду РПЛ с балансом между атакой и обороной
1
11:41
Василенко упрекнул «Спартак» в шаблонности
5
15 сентября 2022
21:14
В «Факеле» рассказали, когда назовут имя нового тренера
11 сентября 2022
18:59
Игрок «Факела» Суслов: «Всей командой просили оставить Василенко»
16:22
Видео
Фанаты «Факела» призвали руководство вернуть тренера Василенко
7 сентября 2022
07:43
Шмаров: «Факел» поторопился с отставкой Василенко»
1
6 сентября 2022
17:05
«Факел» уволил главного тренера Василенко. Он вывел клуб в высший дивизион спустя 21 год
11
20 августа 2022
08:57
Тренер «Факела» Василенко подвел итоги встречи с «Крыльями Советов»
13 августа 2022
00:01
Василенко: «Неприятные эмоции после ничьей с «Уралом»
6 августа 2022
20:35
Тренер «Факела» Василенко проанализировал разгром от ЦСКА
1
4 августа 2022
07:31
Фото
Названы претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в июле
6
31 июля 2022
11:05
«Как так может быть? Мы же делаем все для людей». Тренер «Факела» Василенко – о Fan ID
13
09:30
Тренер «Факела» Василенко: «Неловко раздавать автографы и фотографироваться с фанатами»
1
30 июля 2022
17:31
Тренер «Факела» Василенко прокомментировал ничью с «Динамо»
3
22 июня 2022
18:35
Видео
В ФНЛ назвали лучшего тренера сезона
10 июня 2022
15:38
Тренер «Факела» Василенко: «Широков – один из величайших футболистов в истории России»
4
14:38
Тренер «Факела»: «Мне близки идеи Клоппа»
1
00:11
«Я не понимал – а что мне рассказывать Это’О?». Василенко – о работе в «Анжи»
9 июня 2022
23:20
Тренер «Факела» Василенко назвал задачу команды на сезон
3
4 июня 2022
14:39
Тренер «Факела» Василенко – лучший в ФНЛ в мае
5 декабря 2021
14:04
Фото
Тренев и Василенко – лучшие тренеры ФНЛ в ноябре
1
31 июля 2017
01:35
Лучший бомбардир Лиги Европы может перейти в «Уфу»
8
20 января 2017
09:47
Экс-тренер «Анжи» и «Урала» возглавил литовский «Тракай»
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23.12.2015 14:01
Олег Василенко: «Дзюба – лучший футболист 2015 года в России»
Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Олег Василенко в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» назвал тройку лучших игроков чемпионата России уходящего года.
5
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